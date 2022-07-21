По итогам года инфляция превысит 30% – глава НБУ

Глава Нацбанка заявил, что с 2023 года инфляция начнет замедляться Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

"Главная причина ускорения инфляции – последствия войны. Это нарушение цепей снабжения, меньшее предложение отдельных товаров, большие производственные затраты бизнеса, физическое разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, и временная оккупация отдельных территорий нашей страны", – отметил Шевченко.

Он добавил, на рост инфляции также повлияли высокие цены на энергоносители в мире и "рекордные уровни инфляции в странах-торговых партнерах" Украины.

По прогнозам Нацбанка, с 2023 года ситуация начнет улучшаться: "возобновится логистика, снизятся риски для бизнеса, будут постепенно расти урожаи". Кроме того, положительное влияние на уровень инфляции в Украине окажет снижение уровня мировой инфляции.

"Национальный банк ожидает, что в 2023 году инфляция замедлится до 20,7%, а в 2024 году – до 9,4%. Возврат инфляции к цели в 5% предполагается в 2025 году", – отметил Шевченко.