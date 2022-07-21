По итогам года инфляция превысит 30% – глава НБУ

"Главная причина ускорения инфляции – последствия войны. Это нарушение цепей снабжения, меньшее предложение отдельных товаров, большие производственные затраты бизнеса, физическое разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, и временная оккупация отдельных территорий нашей страны", – отметил Шевченко.
Он добавил, на рост инфляции также повлияли высокие цены на энергоносители в мире и "рекордные уровни инфляции в странах-торговых партнерах" Украины.
По прогнозам Нацбанка, с 2023 года ситуация начнет улучшаться: "возобновится логистика, снизятся риски для бизнеса, будут постепенно расти урожаи". Кроме того, положительное влияние на уровень инфляции в Украине окажет снижение уровня мировой инфляции.
"Национальный банк ожидает, что в 2023 году инфляция замедлится до 20,7%, а в 2024 году – до 9,4%. Возврат инфляции к цели в 5% предполагается в 2025 году", – отметил Шевченко.
В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".
В июне 2022 года инфляция ускорилась до 21,5%, свидетельствуют данные Госстата Украины.
Гиперинфляцией считается рост цен на 50% и более в месяц. Так, в Украине в 1992 году инфляция достигала 200%, в 1993-м – 10 000%. Только в 1996 году инфляция в стране замедлилась до 39%.
В последнее десятилетие инфляция в Украине составляла около 12%. В 2014-м и 2015 годах, после оккупации Крыма Россией и начала российского вторжения на Донбасс, инфляция ускорялась до 24,9% и 43,3% соответственно.