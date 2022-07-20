Фиксированный курс валюты уже не решает тех задач, для которых он был введен в начале войны – экономист

"Фиксированный курс сначала сыграл свою положительную роль – позволил снизить панику среди населения и удержать гривну. А сейчас НБУ планомерно идет к отмене этой фиксации – это решение давно назрело. Потому что есть дискомфорт и есть проблемы: экспортерам и министерству финансов приходится продавать валюту, теряя деньги на курсе", – отметил экономист.

Он добавил, что ситуация привела к появлению "черного" курса, который мешает экономике.

"Главный вопрос в том, что фиксированный курс уже не решает тех задач, для которых он был введен в начале войны, и не имеет влияния. Вместо этого он дает определенному кругу людей зарабатывать на курсовой разнице. Поэтому в банковской сфере сейчас активно обсуждается процесс отмены этого решения уже в ближайшее время, ведь сейчас его наличие только накапливает макроэкономические дисбалансы, которые негативно отражаются на работе экономики", – заявил эксперт.