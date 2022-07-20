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Фиксированный курс валюты уже не решает тех задач, для которых он был введен в начале войны – экономист

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В конце февраля НБУ зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 грн/$
В конце февраля НБУ зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 грн/$
Фото: depositphotos.com

В Украине параллельно существуют два валютных курса – фиксированный официальный и реальный, который на 5–6 грн выше, это вызывает дополнительное давление на экономику и приводит к спекуляциям, заявил в комментарии "РБК-Украина" руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский.

"Фиксированный курс сначала сыграл свою положительную роль – позволил снизить панику среди населения и удержать гривну. А сейчас НБУ планомерно идет к отмене этой фиксации – это решение давно назрело. Потому что есть дискомфорт и есть проблемы: экспортерам и министерству финансов приходится продавать валюту, теряя деньги на курсе", – отметил экономист. 

Он добавил, что ситуация привела к появлению "черного" курса, который мешает экономике. 

"Главный вопрос в том, что фиксированный курс уже не решает тех задач, для которых он был введен в начале войны, и не имеет влияния. Вместо этого он дает определенному кругу людей зарабатывать на курсовой разнице. Поэтому в банковской сфере сейчас активно обсуждается процесс отмены этого решения уже в ближайшее время, ведь сейчас его наличие только накапливает макроэкономические дисбалансы, которые негативно отражаются на работе экономики", – заявил эксперт.

Контекст:

В конце февраля НБУ зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 грн/$, по такому же курсу обязаны продавать валюту экспортеры. Покупать валюту им приходится по коммерческому курсу банков, который составляет 35–36 грн/$. 

Теги: валюта, гривна, НБУ, экономика, курс валют, деньги, финансы
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