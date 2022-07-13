Цены в Украине выросли на 21,5%, Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции

В связи с нарушением цепей поставок и подорожанием энергоносителей выросли цены даже на сезонные овощи, фрукты и ягоды – НБУ Фото: ЕРА

По информации регулятора, до сих пор рост цен сдерживал фиксированный официальный курс гривны и рост тарифов на газ и тепло, а также государственное регулирование поставок.

НБУ отмечает удорожание мясных и рыбных продуктов, масла, маргарина, мучных изделий и безалкогольных напитков, товаров для дома, в частности посуды, мебели и бытовой техники, электроники, автомобилей, фармацевтических товаров и предметов личной гигиены.

Выросла стоимость гречки, риса и других круп (из-за истощения запасов и сокращения поставок) и соли (из-за разрушения основного добывающего предприятия). В связи с нарушением цепей поставок и подорожанием энергоносителей выросли цены даже на сезонные овощи, фрукты и ягоды.

Значительно возросла и стоимость услуг, констатируют в НБУ. В городах, где отмечается повышенный спрос на аренду жилья, увеличились цены и на его ремонт из-за дефицита расходных материалов и рабочей силы.

Темпы роста цен на горючее также ускорились, результате возросла стоимость услуг такси. Регулятор отмечает, что подорожали медицинские услуги, а также услуги салонов красоты, кинотеатров, спортивных заведений и общепита.

В НБУ прогнозируют дальнейшего ускорение темпов инфляции. Главные причины этого – блокирование Россией портов, повреждение транспортной инфраструктуры и целенаправленное уничтожение предприятий и складов.