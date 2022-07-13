ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Цены в Украине выросли на 21,5%, Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В связи с нарушением цепей поставок и подорожанием энергоносителей выросли цены даже на сезонные овощи, фрукты и ягоды НБУ
В связи с нарушением цепей поставок и подорожанием энергоносителей выросли цены даже на сезонные овощи, фрукты и ягоды – НБУ
Фото: ЕРА

Потребительская инфляция в Украине ускорилась с 18% в мае до 21,5% в июне. Об этом сообщает сайт Национального банка Украины, ссылаясь на данные Госстата.

По информации регулятора, до сих пор рост цен сдерживал фиксированный официальный курс гривны и рост тарифов на газ и тепло, а также государственное регулирование поставок.

НБУ отмечает удорожание мясных и рыбных продуктов, масла, маргарина, мучных изделий и безалкогольных напитков, товаров для дома, в частности посуды, мебели и бытовой техники, электроники, автомобилей, фармацевтических товаров и предметов личной гигиены.

Выросла стоимость гречки, риса и других круп (из-за истощения запасов и сокращения поставок) и соли (из-за разрушения основного добывающего предприятия). В связи с нарушением цепей поставок и подорожанием энергоносителей выросли цены даже на сезонные овощи, фрукты и ягоды. 

Значительно возросла и стоимость услуг, констатируют в НБУ. В городах, где отмечается повышенный спрос на аренду жилья, увеличились цены и на его ремонт из-за дефицита расходных материалов и рабочей силы.

Темпы роста цен на горючее также ускорились, результате возросла стоимость услуг такси. Регулятор отмечает, что подорожали медицинские услуги, а также услуги салонов красоты, кинотеатров, спортивных заведений и общепита.

В НБУ прогнозируют дальнейшего ускорение темпов инфляции. Главные причины этого – блокирование Россией портов, повреждение транспортной инфраструктуры и целенаправленное уничтожение предприятий и складов.

Контекст:

В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".

С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".

Теги: Украина, инфляция, гривна, НБУ, курс валют, цены, продукты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
"Хочется получать удовольствие от каждого дня". Защищающий Украину на передовой Сенцов показал, как выглядит в день своего 46-летия
"Хочется получать удовольствие от каждого дня". Защищающий Украину на передовой Сенцов показал, как выглядит в день своего 46-летия
"Дома". Солистка группы Onuka показала двухлетнего сына на фоне пшеничного поля и голубого неба
"Дома". Солистка группы Onuka показала двухлетнего сына на фоне пшеничного поля и голубого неба
Шевчук: Русские не рабы, мы просто в оккупации
Шевчук: Русские – не рабы, мы просто в оккупации
  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда
  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда
"Откуда такое пузико вылезло?!", "Вы беременны?" В сети обсуждают фото Каменских в костюме от украинского бренда
"Откуда такое пузико вылезло?!", "Вы беременны?" В сети обсуждают фото Каменских в костюме от украинского бренда
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео
  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео
"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой
"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой
Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"
Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"
"Краса Украины! Самые красивые девушки из Украины!" Никитюк снялась в поле
"Краса Украины! Самые красивые девушки – из Украины!" Никитюк снялась в поле
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (206821)
2
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (134961)
3
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (108160)
4
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (95731)
5
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (65777)
6
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (62479)
7
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (60634)
8
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото (52520)
 
 
 
 