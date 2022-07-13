Цены в Украине выросли на 21,5%, Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции

По информации регулятора, до сих пор рост цен сдерживал фиксированный официальный курс гривны и рост тарифов на газ и тепло, а также государственное регулирование поставок.
НБУ отмечает удорожание мясных и рыбных продуктов, масла, маргарина, мучных изделий и безалкогольных напитков, товаров для дома, в частности посуды, мебели и бытовой техники, электроники, автомобилей, фармацевтических товаров и предметов личной гигиены.
Выросла стоимость гречки, риса и других круп (из-за истощения запасов и сокращения поставок) и соли (из-за разрушения основного добывающего предприятия). В связи с нарушением цепей поставок и подорожанием энергоносителей выросли цены даже на сезонные овощи, фрукты и ягоды.
Значительно возросла и стоимость услуг, констатируют в НБУ. В городах, где отмечается повышенный спрос на аренду жилья, увеличились цены и на его ремонт из-за дефицита расходных материалов и рабочей силы.
Темпы роста цен на горючее также ускорились, результате возросла стоимость услуг такси. Регулятор отмечает, что подорожали медицинские услуги, а также услуги салонов красоты, кинотеатров, спортивных заведений и общепита.
В НБУ прогнозируют дальнейшего ускорение темпов инфляции. Главные причины этого – блокирование Россией портов, повреждение транспортной инфраструктуры и целенаправленное уничтожение предприятий и складов.
В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".
С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".