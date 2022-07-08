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Инфляция в Украине в 2022 году выросла до 17,1% – Госстат

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По данным Госстата, в июне в Украине цены на продукты питания выросли на 3,2%
По данным Госстата, в июне в Украине цены на продукты питания выросли на 3,2%
Фото: National Bank Of Ukraine / flickr.com

Инфляция в Украине выросла до 17,1% с начала года и на 3,1% в сравнении с предыдущем месяцем. Об этом 8 июля сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с июнем 2021 года потребительские цены выросли на 21,5%, сказано в отчете.

По подсчетам Госстата, в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%. Больше всего подорожали яйца (17,2%) и сахар (10,9%). В то же время на 1,1% подешевели говядина и фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 3,4% и 1,4% соответственно.

Одежда и обувь подешевели на 1,4%, отметили в службе статистики.

На 11,2% повысилась стоимость проезда, в "основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 21,3%". Подорожал также проезд в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте на 7,4% и 4,5% соответственно.

Контекст:

В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".

С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".

Теги: Украина, инфляция, статистика, Госстат, цены, продукты
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