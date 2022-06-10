Центробанк России, несмотря на санкции, вернул ключевую процентную ставку на довоенный уровень

Заявляя о решении, регулятор указал на "по-прежнему сложные" внешние условия для российской экономики и "значительные ограничения экономической деятельности".

Однако, по мнению экономистов, озвученному в пресс-релизе, ЦБ удалось стабилизировать российскую валютную и финансовую систему с помощью радикальных мер, таких как высокие процентные ставки, ограничения на отток денег из страны и требование, чтобы импортеры продавали валютную выручку за рубли.

После начала полномасштабного вторжения в Украину и последовавших за этим санкций США, Европейского союза и других стран, ограничивающих сделки с российскими банками, физическими лицами и компаниями, учетная ставка поднялась до уровня 20%.

В апреле ЦБ начал ее постепенное снижение и теперь заявил об установлении довоенного уровня. Но аналитики сомневаются в реальности объявленных ЦБ успехах рубля и всей российской экономики.

"Заявление регулятора только на первый взгляд звучит успокаивающе. Снижение инфляции, согласно заявлению, произошло "за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг". Действительно, в феврале и в начале марта часть товаров резко подорожала – это и техника, и лекарства, и различные продукты вроде сахара и бананов. Соответственно, то, что подорожало на панике, сейчас дешевеет. Но цены на другие товары продолжают расти и причины этого роста вряд ли можно легко устранить", – прокомментировала новость Ольга Шамина, редактор отдела экономики "Русской службы ВВС".

По ее мнению, заявления ЦБ о том, что паническая скупка населением товаров прошла, говорят не об улучшении ситуации, а о снижении потребления из-за падения доходов.

"Из года в год основным драйвером российской экономики было потребление: люди активно покупали после кризиса 2008–2009 годов, после кризиса 2014–2015 годов, спровоцированного аннексией Крыма и первыми санкциями, и после пандемии коронавируса, даже несмотря на многолетнее падение реальных располагаемых доходов (деньги, которые оставались у людей на руках после всех обязательных платежей). Сейчас экономика может лишиться этого драйвера", – говорит она.