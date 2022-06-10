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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Центробанк России, несмотря на санкции, вернул ключевую процентную ставку на довоенный уровень

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ЦБ России утверждает, что стабилизировал национальную валюту
ЦБ России утверждает, что стабилизировал национальную валюту
Фото: ЕРА

Центральный банк России (ЦБ) объявил о понижении ключевой ставки с 11% до 9,5%, заявив, что инфляция и экономическая активность в стране развиваются лучше, чем ожидалось, несмотря на санкции Запада, введенные в ответ на войну в Украине, об этом сообщила пресс-служба на сайте банка.

Заявляя о решении, регулятор указал на "по-прежнему сложные" внешние условия для российской экономики и "значительные ограничения экономической деятельности".

Однако, по мнению экономистов, озвученному в пресс-релизе, ЦБ удалось стабилизировать российскую валютную и финансовую систему с помощью радикальных мер, таких как высокие процентные ставки, ограничения на отток денег из страны и требование, чтобы импортеры продавали валютную выручку за рубли.

После начала полномасштабного вторжения в Украину и последовавших за этим санкций США, Европейского союза и других стран, ограничивающих сделки с российскими банками, физическими лицами и компаниями, учетная ставка поднялась до уровня 20%.

В апреле ЦБ начал ее постепенное снижение и теперь заявил об установлении довоенного уровня. Но аналитики сомневаются в реальности объявленных ЦБ успехах рубля и всей российской экономики.

"Заявление регулятора только на первый взгляд звучит успокаивающе. Снижение инфляции, согласно заявлению, произошло "за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг". Действительно, в феврале и в начале марта часть товаров резко подорожала – это и техника, и лекарства, и различные продукты вроде сахара и бананов. Соответственно, то, что подорожало на панике, сейчас дешевеет. Но цены на другие товары продолжают расти и причины этого роста вряд ли можно легко устранить", – прокомментировала новость Ольга Шамина, редактор отдела экономики "Русской службы ВВС".

По ее мнению, заявления ЦБ о том, что паническая скупка населением товаров прошла, говорят не об улучшении ситуации, а о снижении потребления из-за падения доходов. 

"Из года в год основным драйвером российской экономики было потребление: люди активно покупали после кризиса 2008–2009 годов, после кризиса 2014–2015 годов, спровоцированного аннексией Крыма и первыми санкциями, и после пандемии коронавируса, даже несмотря на многолетнее падение реальных располагаемых доходов (деньги, которые оставались у людей на руках после всех обязательных платежей). Сейчас экономика может лишиться этого драйвера", – говорит она.

Контекст:

Ключевая ставка – процентная ставка по основным операциям по регулированию ликвидности банковского сектора. Является основным индикатором денежно-кредитной политики.

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 6,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 9,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Теги: Россия, инфляция, санкции, экономика, курс валют, рубль, Банк России
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