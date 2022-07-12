Курс доллара к евро сравнялся впервые за 20 лет

Курс евро близок к паритету с долларом впервые с 2002 года Фото: EPA

Как пишет “Немецкая волна“, курс евро к доллару начал снижаться в первой половине 2021 года из-за пандемии СOVID-19 и ускорения инфляции. С началом широкомасштабного вторжения России в Украину инвесторы стали выводить свои активы в доллары, также на евро оказывали давление санкции, введенные против РФ и разрушающие традиционные экономические связи в Европе.

По оценкам экспертов, из-за укрепления доллара и, как следствие, роста себестоимости товаров, произведенных в США, местные компании рискуют потерять покупателей в других странах. В то же время европейским экспортерам падение курса евро выгодно: товары, произведенные в ЕС из европейских комплектующих, на международном рынке станут дешевле.

В то же время энергоносители, дефицит которых испытывает Европа из-за санкций и снижения объемов поставок со стороны России, на мировом рынке продают за доллары – из-за падения курса евро топливо станет еще дороже.