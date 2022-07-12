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Курс доллара к евро сравнялся впервые за 20 лет

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Курс евро близок к паритету с долларом впервые с 2002 года
Курс евро близок к паритету с долларом впервые с 2002 года
Фото: EPA

Курс доллара США к евро впервые за последние 20 лет приближается к паритету. Как свидетельствуют данные брюссельской биржи Euronext, 12 июля €1 торгуется в диапазоне $1,0002–1,0004.

Как пишет “Немецкая волна“, курс евро к доллару начал снижаться в первой половине 2021 года из-за пандемии СOVID-19 и ускорения инфляции. С началом широкомасштабного вторжения России в Украину инвесторы стали выводить свои активы в доллары, также на евро оказывали давление санкции, введенные против РФ и разрушающие традиционные экономические связи в Европе.

По оценкам экспертов, из-за укрепления доллара и, как следствие, роста себестоимости товаров, произведенных в США, местные компании рискуют потерять покупателей в других странах. В то же время европейским экспортерам падение курса евро выгодно: товары, произведенные в ЕС из европейских комплектующих, на международном рынке станут дешевле.

В то же время энергоносители, дефицит которых испытывает Европа из-за санкций и снижения объемов поставок со стороны России, на мировом рынке продают за доллары – из-за падения курса евро топливо станет еще дороже.

Контекст:

Евро был введен в безналичный оборот в 1999 году. До осени 2002-го единая европейская валюта всегда стоила меньше $1, после – всегда дороже. В 2008 году, когда в США начался финансовый кризис, курс евро достигал $1,6.

Теги: США, евро, санкции, валюта, доллар, экономика, курс валют, деньги, финансы, Евросоюз, курс доллара, ЕС
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