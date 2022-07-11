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Сейсембаев: Основная проблема Украины – отток человеческого капитала. Надо работать с диаспорой

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Сейсембаев считает, что отток украинцев можно использовать в пользу Украине
Сейсембаев считает, что отток украинцев можно использовать в пользу Украине
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев считает, что Украине нужно активнее работать с диаспорой, чтобы решить проблему оттока человеческого капитала. Такое мнение бизнесмен высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Проблема в Украине сейчас основная – это отток человеческого капитала. Все способные, зажиточные, умные, айтишники... Украину покинуло очень много образованных, грамотных, успешных людей. Вот это проблема", – подчеркнул он.

Однако, по мнению бизнесмена, эту ситуацию можно использовать в пользу Украине. Он отметил, что из страны после 2014 года уже выезжало большое количество людей, которые в последствии образовали мощную украинскую диаспору.

"Это как раз тот случай, когда украинская диаспора оказала сильную помощь. И вот надо умудриться сработаться так с диаспорой, чтобы диаспора либо частично вернулась, либо была вовлечена в экономическое процветание страны", – говорит Сейсембаев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

С начала полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 6 июля почти 9 млн украинцев выехали за границу. Из них 33 млн в последствии вернулись, сообщает управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

3,6 млн украинцев зарегистрировались в Европе по механизму временной защиты Евросоюза или по аналогичным программам стран.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, экономика, диаспора, беженцы, эмиграция, война России против Украины, Маргулан Сейсембаев
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