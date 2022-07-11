Сейсембаев: Основная проблема Украины – отток человеческого капитала. Надо работать с диаспорой

"Проблема в Украине сейчас основная – это отток человеческого капитала. Все способные, зажиточные, умные, айтишники... Украину покинуло очень много образованных, грамотных, успешных людей. Вот это проблема", – подчеркнул он.

Однако, по мнению бизнесмена, эту ситуацию можно использовать в пользу Украине. Он отметил, что из страны после 2014 года уже выезжало большое количество людей, которые в последствии образовали мощную украинскую диаспору.

"Это как раз тот случай, когда украинская диаспора оказала сильную помощь. И вот надо умудриться сработаться так с диаспорой, чтобы диаспора либо частично вернулась, либо была вовлечена в экономическое процветание страны", – говорит Сейсембаев.

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