Сейсембаев: Основная проблема Украины – отток человеческого капитала. Надо работать с диаспорой

"Проблема в Украине сейчас основная – это отток человеческого капитала. Все способные, зажиточные, умные, айтишники... Украину покинуло очень много образованных, грамотных, успешных людей. Вот это проблема", – подчеркнул он.
Однако, по мнению бизнесмена, эту ситуацию можно использовать в пользу Украине. Он отметил, что из страны после 2014 года уже выезжало большое количество людей, которые в последствии образовали мощную украинскую диаспору.
"Это как раз тот случай, когда украинская диаспора оказала сильную помощь. И вот надо умудриться сработаться так с диаспорой, чтобы диаспора либо частично вернулась, либо была вовлечена в экономическое процветание страны", – говорит Сейсембаев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 6 июля почти 9 млн украинцев выехали за границу. Из них 33 млн в последствии вернулись, сообщает управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
3,6 млн украинцев зарегистрировались в Европе по механизму временной защиты Евросоюза или по аналогичным программам стран.