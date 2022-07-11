Производитель техники Electrolux уходит из России

"Electrolux Professional соблюдает все санкции и экспортный контроль в Россию. Мы считаем, что в результате продолжающейся войны и санкций мы не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – заявил Альберто Заната, президент и главный исполнительный директор компании.

Руководство Electrolux Professional считает, что выход из России не окажет существенного влияния на рентабельность: в 2021 году продажи компании в России составили лишь 1% от всех продаж.