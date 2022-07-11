Производитель техники Electrolux уходит из России

"Electrolux Professional соблюдает все санкции и экспортный контроль в Россию. Мы считаем, что в результате продолжающейся войны и санкций мы не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – заявил Альберто Заната, президент и главный исполнительный директор компании.
Руководство Electrolux Professional считает, что выход из России не окажет существенного влияния на рентабельность: в 2021 году продажи компании в России составили лишь 1% от всех продаж.
Electrolux Professional производит бытовую технику для ресторанов, кафе, баров, прачечных и частных домовладений под марками Electrolux, Zanussi, AEG, Eureka и другими.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
В частности, о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Компании Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.