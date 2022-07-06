“ПриватБанк” установил рыночный курс безналичного обмена валют

"В первую очередь это касается курсов конвертации по картам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за границей в валюте с использованием карт", – говорится в сообщении.

Рыночный курс гривны, по данным банка, составляет 35,25–35,46 грн/$ и 36,55–36,64 грн/€ (официальный курс Нацбанка – 29,25 грн/$ и 30,11 грн/€).