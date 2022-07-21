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Нацбанк Украины понизил официальный курс гривны на 25%

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Курс гривны остается фиксированным, подчеркнули в НБУ
Курс гривны остается фиксированным, подчеркнули в НБУ
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

21 июля Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. Об этом проинформировал сегодня сайт регулятора.

"Национальный банк Украины с 9.00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн за 1$ с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны".

Официальный курс гривны к доллару США остается фиксированным, подчеркнули в Нацбанке.

"В условиях высокой неопределенности, обусловленной войной, фиксированный официальный курс к доллару США является основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ. Они состоят в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, что является важным условием восстановления экономики", – объяснил регулятор.

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

В Нацбанке прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова 17 июня подтвердила информацию, что Нацбанку пришлось печатать дополнительные объемы наличной гривны, назвала включение "печатного станка" крайней мерой, но указала, что этот шаг был оправдан.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: инфляция, валюта, гривна, НБУ, доллар, бизнес, Нацбанк, финансы, курс гривны
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