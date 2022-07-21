Нацбанк Украины понизил официальный курс гривны на 25%

"Национальный банк Украины с 9.00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн за 1$ с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны".

Официальный курс гривны к доллару США остается фиксированным, подчеркнули в Нацбанке.

"В условиях высокой неопределенности, обусловленной войной, фиксированный официальный курс к доллару США является основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ. Они состоят в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, что является важным условием восстановления экономики", – объяснил регулятор.