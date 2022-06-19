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"Этот шаг был оправдан". В Нацбанке прокомментировали информацию о включении "печатного станка" для гривны

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Эмиссия не повлияла на инфляцию, считает Рожкова
Эмиссия не повлияла на инфляцию, считает Рожкова
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в интервью "24 каналу", которое было опубликовано 17 июня, подтвердила информацию, что Нацбанку пришлось печатать дополнительные объемы наличных денег.

Журналист отметил, что "НБУ таки пришлось прибегнуть к дополнительной эмиссии гривны, то есть, грубо говоря, запустить печатный станок", и спросил о последствиях такого решения в условиях войны.

"Я считаю, что этот шаг был оправдан. Мы все принимали это решение, понимая, что это крайняя мера. Мы приняли его вместе, чтобы обеспечивать обороноспособность и социальную защиту населения. Другого источника не было", – сказала Рожкова.

Замглавы НБУ подчеркнула, что "огромные анонсированные суммы международной помощи не поступают быстро", потому что в странах-партнерах "что-то должен одобрить парламент, сенат, другие органы".

"Хотя они и заявили об этой помощи с первых дней войны, но прохождение всех необходимых шагов забрало время. А нам нужно было помогать стране с первых дней войны", – объяснила Рожкова.

По ее словам, выпущенные в оборот гривны фактически не остались в обращении на рынке, "потому и не оказывали влияния на инфляцию".

"Рост цен сейчас драйвится в большей степени другими факторами. В то же время финансирование бюджета за счет эмиссии – это крайняя мера для центробанка. И это не может быть систематическим источником пополнения дефицита бюджета", – заявила замглавы НБУ.

Рожкова считает, что банковская система Украины "сработала на "отлично" в условиях открытой войны.

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".

С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".

Теги: инфляция, гривна, НБУ, Нацбанк, курс гривны, Екатерина Рожкова, эмиссия
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