"Этот шаг был оправдан". В Нацбанке прокомментировали информацию о включении "печатного станка" для гривны

Журналист отметил, что "НБУ таки пришлось прибегнуть к дополнительной эмиссии гривны, то есть, грубо говоря, запустить печатный станок", и спросил о последствиях такого решения в условиях войны.
"Я считаю, что этот шаг был оправдан. Мы все принимали это решение, понимая, что это крайняя мера. Мы приняли его вместе, чтобы обеспечивать обороноспособность и социальную защиту населения. Другого источника не было", – сказала Рожкова.
Замглавы НБУ подчеркнула, что "огромные анонсированные суммы международной помощи не поступают быстро", потому что в странах-партнерах "что-то должен одобрить парламент, сенат, другие органы".
"Хотя они и заявили об этой помощи с первых дней войны, но прохождение всех необходимых шагов забрало время. А нам нужно было помогать стране с первых дней войны", – объяснила Рожкова.
По ее словам, выпущенные в оборот гривны фактически не остались в обращении на рынке, "потому и не оказывали влияния на инфляцию".
"Рост цен сейчас драйвится в большей степени другими факторами. В то же время финансирование бюджета за счет эмиссии – это крайняя мера для центробанка. И это не может быть систематическим источником пополнения дефицита бюджета", – заявила замглавы НБУ.
Рожкова считает, что банковская система Украины "сработала на "отлично" в условиях открытой войны.
24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".
С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".