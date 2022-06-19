"Этот шаг был оправдан". В Нацбанке прокомментировали информацию о включении "печатного станка" для гривны

Журналист отметил, что "НБУ таки пришлось прибегнуть к дополнительной эмиссии гривны, то есть, грубо говоря, запустить печатный станок", и спросил о последствиях такого решения в условиях войны.

"Я считаю, что этот шаг был оправдан. Мы все принимали это решение, понимая, что это крайняя мера. Мы приняли его вместе, чтобы обеспечивать обороноспособность и социальную защиту населения. Другого источника не было", – сказала Рожкова.

Замглавы НБУ подчеркнула, что "огромные анонсированные суммы международной помощи не поступают быстро", потому что в странах-партнерах "что-то должен одобрить парламент, сенат, другие органы".

"Хотя они и заявили об этой помощи с первых дней войны, но прохождение всех необходимых шагов забрало время. А нам нужно было помогать стране с первых дней войны", – объяснила Рожкова.

По ее словам, выпущенные в оборот гривны фактически не остались в обращении на рынке, "потому и не оказывали влияния на инфляцию".

"Рост цен сейчас драйвится в большей степени другими факторами. В то же время финансирование бюджета за счет эмиссии – это крайняя мера для центробанка. И это не может быть систематическим источником пополнения дефицита бюджета", – заявила замглавы НБУ.

Рожкова считает, что банковская система Украины "сработала на "отлично" в условиях открытой войны.