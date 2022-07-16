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ДЕНЬГИ

НБУ должен ликвидировать "двойной" валютный курс, чтобы спасти макроэкономическую стабильность – аналитики

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В конце февраля НБУ зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 грн/$
В конце февраля НБУ зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 грн/$
Фото: depositphotos.com

Фиксация валютного курса, проведенная Нацбанком в начале войны, была взвешенным решением для экономики и позволила не допустить резкого скачка стоимости доллара, но теперь эта мера не помогает, а накапливает дисбалансы – потому что в Украине фактически сложился двойной курс валют, на котором зарабатывают только украинские банки и спекулянты. Такое мнение высказали в колонке для журнала "Forbes Украина" экс-замглавы НБУ Олег Чурий и глава международного академического совета Киевской школы экономики (KSE) Юрий Городниченко.

"Центробанк имеет ограниченные ресурсы и инструменты, и в то же время – конфликтующие цели. Он не может одновременно поддерживать обменный курс, печатать деньги для покрытия фискального дефицита и поддерживать стабильность финансовой системы. Можно сказать, что война требует экстраординарных усилий – и мы соглашаемся, что во время войны доминирование фискальной власти над центробанками – не редкость, но в нашей ситуации цифры "не совпадают" – и поэтому риски развертывания кризиса значительно растут", – сказано в колонке.

Авторы отмечают, что прогнозируемое международное финансирование на вторую половину 2022 года составит около $18 млрд. Если ежемесячные расходы резервов на поддержку курса составят $4 млрд, а выплаты по внешнему долгу – тело и проценты – $3 млрд к концу года, валютные резервы могут снизиться до опасности низкого уровня – $12–15 млрд.

"Фиксация обменного курса была правильным шагом в начале войны, когда экономика пострадала особенно сильно и было критически важно контролировать ожидания во избежание паники. Однако с каждым следующим днем войны обменный курс удаляется от накапливающих дисбалансов экономических реалий, и они заставляют НБУ быстро "сжигать" валютные резервы. НБУ может либо девальвировать гривну, либо позволить ей свободно плавать. Однако он не может продолжать поддерживать фиксированный курс", – уверены аналитики.

Эксперты убеждены, что такие меры позволят рынку смягчать шоки и придут искажения – так как коммерческие банки через множественные курсы получают неоправданно высокую маржу в 10–15% на обмене валют. И от этого страдают украинские экспорты отрасли, а Минфин недополучает доходы в гривне – от таможни и международной помощи, поступающей нам в валюте.

"Нужно помнить, что в войне на истощение экономический фронт критически важен для побед в поле боя. Макроэкономическая стабильность является важнейшим условием для работы экономики. Ландшафт меняется, и Украина должна готовиться к продолжительной войне. Макроэкономическую политику следует изменить, чтобы обеспечить экономическую основу для победы", – резюмировали эксперты.

В конце февраля НБУ зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 грн/$, по такому же курсу обязаны продавать валюту экспортеры. Покупать валюту им приходится по коммерческому курсу банков, который составляет 35–36 грн/$. 

Теги: валюта, НБУ, экономика, Forbes, экспорт, деньги, Нацбанк, финансы, Олег Чурий, KSE
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