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Печатать деньги – не выход, нужно искать другие способы поддержки экономики – глава Нацбанка

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Печатать деньги не выход, нужно искать другие способы поддержки экономики глава Нацбанка / ГОРДОН

Фото: Національний банк України / Flickr.com

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что масштабное финансирование Нацбанком госбюджета – то есть, эмиссия гривны – может привести к инфляции, разрушению доверия к финансовой системе и потере управляемости экономики. Более действенный, но и болезненный вариант – сократить эмиссию, урезать расходы и увеличить налоги. Об этом Шевченко 6 июля написал в колонке для "Экономической правды".

Шевченко убежден, что в начале широкомасштабной войны решение покрыть дефицит госбюджета с помощью эмиссии, чтобы экономика и способность Украины обороняться не оказались парализованы, было "фактически безальтернативным", так как по сравнению с другими методами этот – самый оперативный в критической ситуации.

Но эмиссия позволяет лишь выиграть время, а не решить проблемы экономики и госбюджета, замечает Шевченко. В то же время, по наблюдениям главы Нацбанка, несмотря на постепенную адаптацию экономики к работе в военное время, потребность в эмиссии "хронически увеличивается".

"20 млрд грн в марте превратились в 50 млрд грн отдельно в апреле и мае, а за июнь осуществлена монетизация уже на 105 млрд грн", – написал Шевченко.

Фактически, указывает глава Нацбанка, правительство все больше полагается на эмиссию денег, которая постепенно превратилась в основной источник финансирования дефицита бюджета.

Но монетизация, по мнению главы регулятора, это не тот подход, который позволит экономике оставаться устойчивой. Шевченко подчеркнул, что эмиссия НБУ не создает новых ресурсов в экономике, а лишь перераспределяет имеющиеся через инфляционный налог.

Глава НБУ также добавил, что эмиссионная гривна попадает на валютный рынок, где давит на обменный курс и резервы.

По его словам, в феврале-мае около 70% "эмиссионных" вливаний было выкуплено на валютном рынке за счет резервов, что умаляет долларизацию экономики и выводит сбережения из финансовой системы страны.

Чем дольше будет сохраняться такая тенденция, тем больше будет давление на курс и международные резервы, постепенно будет теряться доверие к правительству, гривне и Нацбанку, предостерегает Шевченко. Чем больше будут масштабы распространения негативных ожиданий, тем быстрее будут расти цены.

"В итоге проиграют все, потому что у экономики без надежной денежной единицы нет шансов на рост или восстановление", – предупреждает глава регулятора.

Для минимизации негативных экономических и социальных последствий войны, считает Шевченко, следует использовать методы оптимизации государственных финансов.

Кроме того, Шевченко заявил, что масштабное финансирование Нацбанком госбюджета Украины может сильно замедлить или даже помешать процессу присоединения страны к Евросоюзу, ведь критерии в сфере монетарной политики содержат, среди прочего, запрет прямого финансирования госсектора центробанками.

Вариант "оставить все как есть", то есть – не ограничивать эмиссию, глава Нацбанка называет самым простым, но в перспективе – ведущим к кризису.

"Из-за разрушения доверия в определенное время управляемость экономикой может быть потеряна, усугубится социальная несправедливость. Обороноспособность страны, как и ее монетарный суверенитет, будут подорваны", – прогнозирует Шевченко.

Второй вариант "волевой, но действенный" – так его характеризует глава регулятора. Он включает секвестр бюджета и урезание расходов по некритическим статьям, повышение налогов на потребление, импорт, активы, ренту. Предлагается активизировать внутренние заимствования, в том числе путем повышения ставок по гривневым ОВГЗ до рыночного уровня.

Кроме того, всем представителям власти, считает Шевченко нужно прилагать максимум дипломатических усилий для еще большего роста объемов международной помощи.

"Конечно, второй вариант в краткосрочной перспективе будет более болезненным для населения и бизнеса, но он, по крайней мере, честен", – считает руководитель Нацбанка.

Такой сценарий, резюмирует Шевченко, позволит снизить давление на гривну, избежать разгона инфляции и истощения международных резервов.

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Шевченко заверил, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".

Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова 17 июня подтвердила информацию, что Нацбанку пришлось печатать дополнительные объемы наличной гривны, назвала включение "печатного станка" крайней мерой, но указала, что этот шаг был оправдан.

Теги: Украина, налоги, инфляция, госбюджет, валюта, гривна, НБУ, экономика, доходы, деньги, Нацбанк, российская агрессия, война России против Украины, активы, финансы, курс гривны, финансирование, рынок, расходы, монетизация, Кирилл Шевченко, эмиссия, восстановление
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