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ДЕНЬГИ

В Нацбанке разъяснили, как повышение учетной ставки отразится на кредитовании

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Нацбанк не ожидает "значительного негативного влияния" на кредитный рынок после повышения учетной ставки
Нацбанк не ожидает "значительного негативного влияния" на кредитный рынок после повышения учетной ставки
Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Национальный банк Украины (НБУ) не ожидает значительного негативного влияния от повышения учетной ставки с 10% до 25% на объемы кредитования, сообщает пресс-служба регулятора в Facebook 9 июня.

В НБУ не отрицают, что вслед за ростом учетной ставки стоимость кредитования вырастет. Но поясняют, что стоимость кредитов банки определяют, ориентируясь не на размер учетной ставки, а на фактическую стоимость фондирования депозитов.

"Поэтому кредитные ставки будут расти постепенно и соизмеримо с ростом стоимости депозитов", – прогнозируют в НБУ.

Регулятор отмечает, что кредитные ставки на фоне рисков, вызванных войной, уже выросли даже при неизменной ключевой ставке – с 10,8% годовых в январе 2022-го до 13,7% в апреле. Но доступ банков и заемщиков к государственным программам гарантий на портфельной основе снижает риски и давление на процентные ставки, убеждены в НБУ.

Так, с начала полномасштабной войны кредитование, по данным регулятора, растет преимущественно за счет участия банков в государственных программах, в частности "Доступные кредиты 5–7–9%".

"Условиями этой программы предусмотрена фиксированная ставка для заемщиков. Поэтому они по-прежнему получат доступ к дешевым кредитам", – указали в Нацбанке.

В НБУ подчеркнули, что украинские банки идут на уступки клиентам, испытавшим финансовые трудности из-за войны. В частности, предлагают им реструктуризации и временно более низкие кредитные ставки.

Все эти факторы, по мнению регулятора, будут способствовать "взвешенному кредитованию" и, как следствие, помогут поддержать экономику. 

"Кредитование должно развиваться и дальше, учитывая реалии и приоритеты военного времени", – резюмировали в НБУ.

Своими ключевыми задачами на данном этапе регулятор назвал, в частности, сохранение доверия к национальной валюте и предотвращение ценовых и курсовых шоков.

Контекст:

В июне 2020 года учетная ставка в Украине достигла исторического минимума – 6%. В январе 2022-го, за месяц до российского вторжения, Нацбанк повысил ставку до 10%.

3 июня 2022 года НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Следующий пересмотр учетной ставки намечен на 21 июля.

В НБУ ожидают, что повышение ставки снизит давление на курс гривны и будет стимулировать потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не в валюте. А также усилит возможности самого Нацбанка по сдерживанию инфляции во время войны.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. Чем выше ставка, тем дороже для банков и для потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их. В результате спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона повышения учетной ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.

Теги: Украина, инфляция, НБУ, экономика, депозиты, деньги, кредиты, Нацбанк, война России против Украины, учетная ставка
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