В Нацбанке разъяснили, как повышение учетной ставки отразится на кредитовании

Нацбанк не ожидает "значительного негативного влияния" на кредитный рынок после повышения учетной ставки Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

В НБУ не отрицают, что вслед за ростом учетной ставки стоимость кредитования вырастет. Но поясняют, что стоимость кредитов банки определяют, ориентируясь не на размер учетной ставки, а на фактическую стоимость фондирования депозитов.

"Поэтому кредитные ставки будут расти постепенно и соизмеримо с ростом стоимости депозитов", – прогнозируют в НБУ.

Регулятор отмечает, что кредитные ставки на фоне рисков, вызванных войной, уже выросли даже при неизменной ключевой ставке – с 10,8% годовых в январе 2022-го до 13,7% в апреле. Но доступ банков и заемщиков к государственным программам гарантий на портфельной основе снижает риски и давление на процентные ставки, убеждены в НБУ.

Так, с начала полномасштабной войны кредитование, по данным регулятора, растет преимущественно за счет участия банков в государственных программах, в частности "Доступные кредиты 5–7–9%".

"Условиями этой программы предусмотрена фиксированная ставка для заемщиков. Поэтому они по-прежнему получат доступ к дешевым кредитам", – указали в Нацбанке.

В НБУ подчеркнули, что украинские банки идут на уступки клиентам, испытавшим финансовые трудности из-за войны. В частности, предлагают им реструктуризации и временно более низкие кредитные ставки.

Все эти факторы, по мнению регулятора, будут способствовать "взвешенному кредитованию" и, как следствие, помогут поддержать экономику.

"Кредитование должно развиваться и дальше, учитывая реалии и приоритеты военного времени", – резюмировали в НБУ.

Своими ключевыми задачами на данном этапе регулятор назвал, в частности, сохранение доверия к национальной валюте и предотвращение ценовых и курсовых шоков.