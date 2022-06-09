В Нацбанке разъяснили, как повышение учетной ставки отразится на кредитовании

В НБУ не отрицают, что вслед за ростом учетной ставки стоимость кредитования вырастет. Но поясняют, что стоимость кредитов банки определяют, ориентируясь не на размер учетной ставки, а на фактическую стоимость фондирования депозитов.
"Поэтому кредитные ставки будут расти постепенно и соизмеримо с ростом стоимости депозитов", – прогнозируют в НБУ.
Регулятор отмечает, что кредитные ставки на фоне рисков, вызванных войной, уже выросли даже при неизменной ключевой ставке – с 10,8% годовых в январе 2022-го до 13,7% в апреле. Но доступ банков и заемщиков к государственным программам гарантий на портфельной основе снижает риски и давление на процентные ставки, убеждены в НБУ.
Так, с начала полномасштабной войны кредитование, по данным регулятора, растет преимущественно за счет участия банков в государственных программах, в частности "Доступные кредиты 5–7–9%".
"Условиями этой программы предусмотрена фиксированная ставка для заемщиков. Поэтому они по-прежнему получат доступ к дешевым кредитам", – указали в Нацбанке.
В НБУ подчеркнули, что украинские банки идут на уступки клиентам, испытавшим финансовые трудности из-за войны. В частности, предлагают им реструктуризации и временно более низкие кредитные ставки.
Все эти факторы, по мнению регулятора, будут способствовать "взвешенному кредитованию" и, как следствие, помогут поддержать экономику.
"Кредитование должно развиваться и дальше, учитывая реалии и приоритеты военного времени", – резюмировали в НБУ.
Своими ключевыми задачами на данном этапе регулятор назвал, в частности, сохранение доверия к национальной валюте и предотвращение ценовых и курсовых шоков.
В июне 2020 года учетная ставка в Украине достигла исторического минимума – 6%. В январе 2022-го, за месяц до российского вторжения, Нацбанк повысил ставку до 10%.
3 июня 2022 года НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Следующий пересмотр учетной ставки намечен на 21 июля.
В НБУ ожидают, что повышение ставки снизит давление на курс гривны и будет стимулировать потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не в валюте. А также усилит возможности самого Нацбанка по сдерживанию инфляции во время войны.
Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. Чем выше ставка, тем дороже для банков и для потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их. В результате спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона повышения учетной ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.