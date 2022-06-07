Международные резервы Украины сократились в мае на 7% – Нацбанк

"По состоянию на 1 июня 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $25100,7 млн. В течение мая они сократились на 7%, в первую очередь, из-за продажи валюты на межбанковском валютном рынке, что частично компенсировано финансированием от международных партнеров", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили три фактора, которые влияли в мае на динамику международных резервов:

операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке (было продано почти $3411 млн и выкуплено $56,4 млн);

операции по управлению государственным долгом (в пользу правительства Украины поступило более $1660 млн);

переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют (их стоимость увеличилась на $63,1 млн).

Согласно данным регулятора, большая часть международных резервов Украины состоит из американских долларов – $20495 млн.

Графика: bank.gov.ua