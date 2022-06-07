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Международные резервы Украины сократились в мае на 7% – Нацбанк

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Большая часть международных резервов Украины состоит из долларов США
Большая часть международных резервов Украины состоит из долларов США
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В мае сократились международные резервы Украины, проинформировал 7 июня Национальный банк Украины (НБУ).

"По состоянию на 1 июня 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $25100,7 млн. В течение мая они сократились на 7%, в первую очередь, из-за продажи валюты на межбанковском валютном рынке, что частично компенсировано финансированием от международных партнеров", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили три фактора, которые влияли в мае на динамику международных резервов:

  • операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке (было продано почти $3411 млн и выкуплено $56,4 млн);
  • операции по управлению государственным долгом (в пользу правительства Украины поступило более $1660 млн);
  • переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют (их стоимость увеличилась на $63,1 млн).

Согласно данным регулятора, большая часть международных резервов Украины состоит из американских долларов – $20495 млн.

Графика: bank.gov.ua
Графика: bank.gov.ua

Контекст:

В 2021 году международные резервы Украины выросли на $1,8 млрд и составляли $30,9 млрд, сообщали в НБУ.

По состоянию на 1 апреля международные резервы Украины составляли $28,1 млрд, увеличившись в марте на 2%.

В апреле международные резервы страны уменьшились на 4%.

Теги: валюта, НБУ, доллар, межбанк, Нацбанк, золотовалютные резервы, финансы
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