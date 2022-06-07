Международные резервы Украины сократились в мае на 7% – Нацбанк

"По состоянию на 1 июня 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $25100,7 млн. В течение мая они сократились на 7%, в первую очередь, из-за продажи валюты на межбанковском валютном рынке, что частично компенсировано финансированием от международных партнеров", – говорится в сообщении.
В НБУ отметили три фактора, которые влияли в мае на динамику международных резервов:
Согласно данным регулятора, большая часть международных резервов Украины состоит из американских долларов – $20495 млн.
В 2021 году международные резервы Украины выросли на $1,8 млрд и составляли $30,9 млрд, сообщали в НБУ.
По состоянию на 1 апреля международные резервы Украины составляли $28,1 млрд, увеличившись в марте на 2%.