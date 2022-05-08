ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Международные резервы Украины в апреле сократились на 4% – НБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Международные резервы Украины в апреле сократились до $26,9 млрд
Международные резервы Украины в апреле сократились до $26,9 млрд
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составили $26,945 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины 6 мая.

"По итогам апреля они сократились на 4%, учитывая продажу валюты Национальным банком, что частично компенсировано валютными поступлениями в пользу правительства", – говорится в сообщении.

В апреле НБУ продал на валютном рынке $2,2 млрд и выкупил $43 млн.

"Потребность в проведении интервенций по продаже валюты возникает из-за превышения спроса на валюту над предложением. Это обусловлено прежде всего значительными оборонными потребностями, импортом энергоресурсов и обеспечением расчетов с платежными системами через активное использование карт за рубежом на фоне медленного возобновления экспорта", – сообщили в Нацбанке.

Также на состояние резервов Украины в апреле влияли операции по управлению внешним долгом.

"Внутренние и внешние валютные поступления в пользу правительства Украины составили $1,887 млрд. В частности, €629 млн и $93 млн поступили от Всемирного банка, €300 млн – от правительства Франции, $236 млн – от правительства Канады и €120 млн – от Европейского союза. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $614 млн. Из этой суммы $420 млн направлено на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте, а $78 млн – на обслуживание еврооблигаций (ОЗГП). Кроме того, в апреле Нацбанк уплатил $84 млн в пользу Международного валютного фонда", – говорится в сообщении.

Контекст:

В 2021 году международные резервы Украины выросли на $1,8 млрд и составляли $30,9 млрд, сообщали в НБУ.

По состоянию на 1 апреля международные резервы Украины составляли $28,1 млрд. В марте они выросли на 2%, информировали в Нацбанке.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, Нацбанк, золотовалютные резервы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Крепкие объятия, цветы и кеды с желто-голубой символикой. В сети показали встречу Джилл Байден и Елены Зеленской в Ужгороде. Видео
Крепкие объятия, цветы и кеды с желто-голубой символикой. В сети показали встречу Джилл Байден и Елены Зеленской в Ужгороде. Видео
"Спасибо за вдохновение в такие темные времена". Каменских назвала Потапа именно тем мужчиной, о котором мечтала
"Спасибо за вдохновение в такие темные времена". Каменских назвала Потапа именно тем мужчиной, о котором мечтала
"В знак солидарности с украинским народом". Вслед за Джоли в Украину прибыли Bono и Эдж из U2. Музыканты выступили в киевском метро. Видео
"В знак солидарности с украинским народом". Вслед за Джоли в Украину прибыли Bono и Эдж из U2. Музыканты выступили в киевском метро. Видео
"Мама, я вернусь. Но только после победы Украины". Как украинские знаменитости поздравили своих мам в День матери
"Мама, я вернусь. Но только после победы Украины". Как украинские знаменитости поздравили своих мам в День матери
Представитель Финляндии на "Евровидении 2022", группа The Rasmus перепела конкурсную песню Kalush Orchestra
Представитель Финляндии на "Евровидении 2022", группа The Rasmus перепела конкурсную песню Kalush Orchestra
  "Закрытых животных безумное количество. Вы не представляете". Суровцев рассказал, как приходилось взламывать двери ради спасения котов
  "Закрытых животных безумное количество. Вы не представляете". Суровцев рассказал, как приходилось взламывать двери ради спасения котов
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (100025)
2
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину (76075)
3
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить (50697)
4
Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину (32870)
5
Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек (32643)
6
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда в РФ речь зашла о национализации имущества певцов (26502)
7
В пожаре погиб автор песни "А без Подола Киев невозможен" Духовный (16734)
8
Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США (16480)
 
 
 
 