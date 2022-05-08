Международные резервы Украины в апреле сократились на 4% – НБУ

"По итогам апреля они сократились на 4%, учитывая продажу валюты Национальным банком, что частично компенсировано валютными поступлениями в пользу правительства", – говорится в сообщении.

В апреле НБУ продал на валютном рынке $2,2 млрд и выкупил $43 млн.

"Потребность в проведении интервенций по продаже валюты возникает из-за превышения спроса на валюту над предложением. Это обусловлено прежде всего значительными оборонными потребностями, импортом энергоресурсов и обеспечением расчетов с платежными системами через активное использование карт за рубежом на фоне медленного возобновления экспорта", – сообщили в Нацбанке.

Также на состояние резервов Украины в апреле влияли операции по управлению внешним долгом.

"Внутренние и внешние валютные поступления в пользу правительства Украины составили $1,887 млрд. В частности, €629 млн и $93 млн поступили от Всемирного банка, €300 млн – от правительства Франции, $236 млн – от правительства Канады и €120 млн – от Европейского союза. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $614 млн. Из этой суммы $420 млн направлено на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте, а $78 млн – на обслуживание еврооблигаций (ОЗГП). Кроме того, в апреле Нацбанк уплатил $84 млн в пользу Международного валютного фонда", – говорится в сообщении.