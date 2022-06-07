В Нацбанке рассказали, как война отразилась на зарплатах в Украине

По данным НБУ, снижение зарплат в частном секторе в среднем составило 25–50% Фото: depositphotos.com

По данным регулятора, снижение зарплат в частном секторе в среднем составило 25–50% по сравнению с уровнем, который был до полномасштабного вторжения РФ. Больше всего таких предприятий в добывающей промышленности, а также в сфере строительства.

Постепенно увеличивается число предприятий в энергетической сфере, секторе услуг, транспорте и торговле, где зарплату уменьшили на 10–50%.

В то же время в НБУ отмечают, что в сельскохозяйственных предприятиях зарплата не изменилась либо, наоборот, выросла.

В мае зарплаты в среднем по стране были на 10–60% ниже довоенных. Причем по сравнению с апрелем у водителей, медиков и фармацевтов оклады выросли.

В Нацбанке подчеркнули, что более благоприятная ситуация сложилась в бюджетном секторе, где персонал частично отправляли в простой с выплатой двух третей зарплаты.

Помимо этого в регуляторе добавили, что, несмотря на постепенное восстановление экономики Украины, спрос на сотрудников остается на низком уровне.

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