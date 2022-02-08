Замглавы ОП Тимошенко призвал медиков сообщать, если им не платят повышенные зарплаты

"Обращаюсь ко всем врачам и медицинским работникам, если вы не получили повышенную зарплату или вас заставляют перейти на неполную ставку, пожалуйста, пишите мне в личные сообщения, указывайте заведение и населенный пункт, где не выполнили поручение президента Украины", – написал Тимошенко.
Он подчеркнул, что ни одно обращение не останется без внимания. Ситуацию взял под личный контроль также министр здравоохранения Виктор Ляшко, добавил замглавы Офиса президента.
В 2020 году зарплата медиков в Украине увеличилась в два раза, и с начала 2022 года минимальная зарплата врачей должна составлять 20 тыс. грн, средняя – 24 тыс. грн. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 декабря 2021 года в ходе ежегодного послания к Верховной Раде.
О том, что в государственный бюджет на этот год заложено около 40 млрд грн на зарплаты для медиков, 2 декабря заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
Кабинет Министров Украины на заседании 12 января 2022 года принял постановление об увеличении заработной платы медицинским работникам. "Документ предусматривает повышение базового уровня заработной платы для врачей и медицинских сестер. С 1 января зарплата врача должна быть не менее 20 тыс. грн, медицинской сестры – 13,5 тыс. грн", – сказал на заседании Кабмина глава Минздрава. Он уточнил, что в бюджете на этот год предусмотрено такое повышение зарплат для медработников.
По данным Госстата (.xlsx), средняя зарплата в сфере здравоохранения в Украине в ноябре 2021 года составляла 14,28 тыс. грн.