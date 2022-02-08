Замглавы ОП Тимошенко призвал медиков сообщать, если им не платят повышенные зарплаты

Кирилл Тимошенко: Пожалуйста, пишите мне в личные сообщения, указывайте заведение и населенный пункт, где не выполнили поручение президента Украины Фото: Kirill Timoshenko / Facebook

"Обращаюсь ко всем врачам и медицинским работникам, если вы не получили повышенную зарплату или вас заставляют перейти на неполную ставку, пожалуйста, пишите мне в личные сообщения, указывайте заведение и населенный пункт, где не выполнили поручение президента Украины", – написал Тимошенко.

Он подчеркнул, что ни одно обращение не останется без внимания. Ситуацию взял под личный контроль также министр здравоохранения Виктор Ляшко, добавил замглавы Офиса президента.