В НБУ заявили, что регулятор с начала вторжения РФ напечатал около 225 млрд грн

С начала войны Национальный банк приобрел у правительства ОВГЗ [облигации внутреннего государственного займа] на 225 млрд грн ($7,6 млрд). Из них 20 млрд грн в марте, 50 млрд грн в апреле–мае и 105 млрд грн в июне“, – сообщил он.

Николайчук подчеркнул, что в дальнейшем эмиссия может принести экономике Украины больше вреда, чем пользы.

“В первые месяцы войны эти риски удавалось поглотить благодаря накопленному за предыдущие годы запасу прочности в виде международных резервов. Большинство полученного государством финансирования от Национального банка направлялись в экономику и в итоге попадало на валютный рынок. НБУ эту гривну выкупал, обменивая ее на валюту из международных резервов. Это давало возможность минимизировать риски для экономики и гривны, потому что напечатанная гривна перекрывалась за счет имеющейся валюты“, – объяснил замглавы регулятора.

Николайчук отметил, что эмиссионное финансирование бюджета можно было бы продолжать, если бы “объемы финансирования оставались ограниченными“, но выкуп ОВГЗ на 105 млрд грн “повлек равнозначное давление на международные резервы“.

“Именно поэтому нам необходимо уменьшать объемы монетизации и при возможности полностью прекратить“, – заключил он.