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В НБУ заявили, что регулятор с начала вторжения РФ напечатал около 225 млрд грн

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Гиперинфляция для украинцев осталась в далеком прошлом Николайчук
Гиперинфляция для украинцев осталась в далеком прошлом – Николайчук
Фото: EPA

С начала вторжения России Национальный банк Украины привлек за счет эмиссии около 225 млрд грн. Об этом в интервью “BBC News Україна“, опубликованном 14 июля, заявил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.

С начала войны Национальный банк приобрел у правительства ОВГЗ [облигации внутреннего государственного займа] на 225 млрд грн ($7,6 млрд). Из них 20 млрд грн в марте, 50 млрд грн в апреле–мае и 105 млрд грн в июне“, – сообщил он.

Николайчук подчеркнул, что в дальнейшем эмиссия может принести экономике Украины больше вреда, чем пользы.

“В первые месяцы войны эти риски удавалось поглотить благодаря накопленному за предыдущие годы запасу прочности в виде международных резервов. Большинство полученного государством финансирования от Национального банка направлялись в экономику и в итоге попадало на валютный рынок. НБУ эту гривну выкупал, обменивая ее на валюту из международных резервов. Это давало возможность минимизировать риски для экономики и гривны, потому что напечатанная гривна перекрывалась за счет имеющейся валюты“, – объяснил замглавы регулятора.

Николайчук отметил, что эмиссионное финансирование бюджета можно было бы продолжать, если бы “объемы финансирования оставались ограниченными“, но выкуп ОВГЗ на 105 млрд грн “повлек равнозначное давление на международные резервы“.

“Именно поэтому нам необходимо уменьшать объемы монетизации и при возможности полностью прекратить“, – заключил он.

Контекст:

С началом полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.

С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет “защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны“.

Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова 17 июня подтвердила, что Нацбанку пришлось печатать дополнительные объемы наличной гривны, назвала включение “печатного станка” крайней мерой, но указала, что этот шаг был оправдан.

Теги: Украина, инфляция, валюта, гривна, НБУ, экономика, бюджет, деньги, Нацбанк, война России против Украины, финансы, Сергей Николайчук, эмиссия
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