В НБУ заявили, что регулятор с начала вторжения РФ напечатал около 225 млрд грн

Николайчук отметил, что эмиссионное финансирование бюджета можно было бы продолжать, если бы “объемы финансирования оставались ограниченными“, но выкуп ОВГЗ на 105 млрд грн “повлек равнозначное давление на международные резервы“.
“Именно поэтому нам необходимо уменьшать объемы монетизации и при возможности полностью прекратить“, – заключил он.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.
С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет “защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны“.
Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова 17 июня подтвердила, что Нацбанку пришлось печатать дополнительные объемы наличной гривны, назвала включение “печатного станка” крайней мерой, но указала, что этот шаг был оправдан.