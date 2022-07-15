Чтобы больше зарабатывать, "Укрзалізниця" должна решить проблемы на пограничных переходах, а не повышать тарифы – эксперт

Александр Каленков: От военных действий пострадала не только "Укрзалізниця", но и все индустрии и бизнес в Украине Фото: my.ua

Он считает, что вместо этого компании следует вдвое снизить тарифы и решить проблему с узкими железнодорожными переходами на западе, из-за которых логистика значительно усложнилась, а продукция идет к европейским заказчикам с задержками в несколько месяцев. Такой подход позволит "Укрзалізниці" нарастить объемы экспорта и, соответственно, – зарабатывать больше, а предприятиям – возобновить работу и экономику Украины, убежден эксперт.

"От военных действий пострадала не только "Укрзалізниця", но и все индустрии и бизнес в Украине. И в период, когда компании с трудом справляются в новых условиях, повышение тарифов на перевозку может стать критической точкой. Предприятия разных отраслей экономики, пользующиеся сегодня услугами железной дороги, жалуются на значительное повышение себестоимости продукции, в которую приходится закладывать затраты на логистику. Как следствие – объем грузоперевозок будет уменьшаться и дальше, а значит – будут падать и доходы "Укрзалізниці". Компания будет терять еще больше денег и снова поднимет тарифы. И так по кругу – до полного коллапса экономики Украины, которая и без того уже дышит на ладан", – объяснил Каленков.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях государственный монополист выполняет сверхважную транспортную и социальную функцию.

"Это позволяет ей ["Укрзалізниці"] рассчитывать на финансовую поддержку от западных партнеров или на покрытие финансовых пробелов государством, которое получает ту же помощь от Запада. Речь идет примерно о $50 млн в месяц – именно столько составляет временный дефицит "Укрзалізниці". Частный же бизнес, в отличие от "Укрзалізниці", не может не может претендовать на финансовую помощь от государства и выживает исключительно за счет собственных средств", – заявил эксперт.

По его словам, вместе с западными партнерами "Укрзалізниця" должна увеличить пропускную способность западных пограничных переходов с нынешних 1,9 тыс. до потенциальных 3,4 тыс. вагонов в сутки.

"В случае снижения тарифов и последующей устойчивой тарифной политики экспортеры будут в состоянии обеспечить соответствующую загрузку "Укрзалізниці", которая позволит ей получить больше средств, не прибегая к губительной практике постоянного повышения цен на перевозку. Это самое оптимальное решение для экономики Украины: оно позволит значительно улучшить финансовое положение "Укрзалізниці" и сохранить украинские предприятия, серьезно страдающие от вызванного войной кризиса", – подытожил Каленков.