Оценивать результат повышения учетной ставки еще рано – замглавы НБУ

Чтобы повышение учетной ставки сработало, нужно больше времени, заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук Фоот: National Bank Of Ukraine / Flickr

"Процесс начался. Отдельные большие банки уже начали повышение депозитных ставок. По нашим оценкам, учитывая 100% государственную гарантию на возврат депозитов, конкуренция с более агрессивными частными банками подтолкнет маркетмейкеров к дальнейшему повышению ставок", – сказал Николайчук.

По его словам, до войны эффект от повышения учетной ставки наблюдался в течение 2–4 месяцев.

"Полное же изменение продолжалось до 18 месяцев. Сейчас, учитывая особенности военного времени, эффективность процентного канала стала несколько слабее. Но делать выводы о эффективности реакции рынка на повышение ставки слишком рано", – пояснил замглавы НБУ.