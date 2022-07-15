Оценивать результат повышения учетной ставки еще рано – замглавы НБУ

"Процесс начался. Отдельные большие банки уже начали повышение депозитных ставок. По нашим оценкам, учитывая 100% государственную гарантию на возврат депозитов, конкуренция с более агрессивными частными банками подтолкнет маркетмейкеров к дальнейшему повышению ставок", – сказал Николайчук.
По его словам, до войны эффект от повышения учетной ставки наблюдался в течение 2–4 месяцев.
"Полное же изменение продолжалось до 18 месяцев. Сейчас, учитывая особенности военного времени, эффективность процентного канала стала несколько слабее. Но делать выводы о эффективности реакции рынка на повышение ставки слишком рано", – пояснил замглавы НБУ.
Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. Чем выше ставка, тем дороже для банков и для потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их. В результате спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона повышения учетной ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.
3 июня 2022 года НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Следующий пересмотр намечен на 21 июля.
В НБУ ожидают, что повышение ставки снизит давление на курс гривны и будет стимулировать потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не в валюте. А также усилит возможности самого Нацбанка по сдерживанию инфляции во время войны.