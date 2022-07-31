Нацбанк Украины: Никаких оснований для валютной паники сейчас нет, экономика получила адекватный уровень курса

"Национальный банк считает, что расшатывание ситуации с наличным курсом во время войны для получения дополнительной маржи в сегменте, где покупает валюту население, является недопустимым", – написал он.
Глава совета НБУ отметил, что требования к небанковским обменкам ужесточаются именно "с целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды".
"Никаких оснований для валютной паники сейчас нет. Ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются. Экономика получила фундаментально адекватный уровень обменного курса, который усилит устойчивость финансовых рынков", – объяснил Данилишин.
Он считает, что дополнительными факторами укрепления финансовой стабильности Украины станет возобновление экспортных поставок зерновых через морские порты, а также усиление внешней финансовой поддержки.
"Финансовый фронт в условиях войны является важным звеном государственной стабильности. Ее соблюдение – это финансовая дисциплина, контроль, а также сознание и совесть всех, кто причастен к финансово-валютным операциям", – подчеркнул Данилишин.
Также, по его словам, корректировка валютного курса под изменившиеся условия не означает нестабильности.
24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$. По состоянию на 29 июля курс доллара на черном рынке составлял 42,2 грн/$, в банках – 41 грн/$.
29 июля Нацбанк ужесточил требования к пунктам обмена валют и объявил запрет на информационные табло вне помещений.