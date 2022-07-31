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Нацбанк Украины: Никаких оснований для валютной паники сейчас нет, экономика получила адекватный уровень курса

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Данилишин: Финансовый фронт в условиях войны является важным звеном государственной стабильности
Данилишин: Финансовый фронт в условиях войны является важным звеном государственной стабильности
Фото: Богдан Данилишин / Facebook

Во время войны недопустимо расшатывать ситуацию с курсом гривны, заявил 30 июля в Facebook председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Национальный банк считает, что расшатывание ситуации с наличным курсом во время войны для получения дополнительной маржи в сегменте, где покупает валюту население, является недопустимым", – написал он.

Глава совета НБУ отметил, что требования к небанковским обменкам ужесточаются именно "с целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды".

"Никаких оснований для валютной паники сейчас нет. Ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются. Экономика получила фундаментально адекватный уровень обменного курса, который усилит устойчивость финансовых рынков", – объяснил Данилишин.

Он считает, что дополнительными факторами укрепления финансовой стабильности Украины станет возобновление экспортных поставок зерновых через морские порты, а также усиление внешней финансовой поддержки.

"Финансовый фронт в условиях войны является важным звеном государственной стабильности. Ее соблюдение – это финансовая дисциплина, контроль, а также сознание и совесть всех, кто причастен к финансово-валютным операциям", – подчеркнул Данилишин.

Также, по его словам, корректировка валютного курса под изменившиеся условия не означает нестабильности.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mNk8o2Mzrwsy9NBgk4LRvCPqbxEhsj1VPDhn3QP61q7Nj3tPSHhyAVvT9jrBrGnRl&id=100002184378189

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$. По состоянию на 29 июля курс доллара на черном рынке составлял 42,2 грн/$, в банках  41 грн/$.

29 июля Нацбанк ужесточил требования к пунктам обмена валют и объявил запрет на информационные табло вне помещений.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: валюта, гривна, НБУ, экономика, Богдан Данилишин, экспорт, Нацбанк, финансы, курс доллара, курс гривны, население, паника, зерно
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