Нацбанк Украины: Никаких оснований для валютной паники сейчас нет, экономика получила адекватный уровень курса

"Национальный банк считает, что расшатывание ситуации с наличным курсом во время войны для получения дополнительной маржи в сегменте, где покупает валюту население, является недопустимым", – написал он.

Глава совета НБУ отметил, что требования к небанковским обменкам ужесточаются именно "с целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды".

"Никаких оснований для валютной паники сейчас нет. Ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются. Экономика получила фундаментально адекватный уровень обменного курса, который усилит устойчивость финансовых рынков", – объяснил Данилишин.

Он считает, что дополнительными факторами укрепления финансовой стабильности Украины станет возобновление экспортных поставок зерновых через морские порты, а также усиление внешней финансовой поддержки.

"Финансовый фронт в условиях войны является важным звеном государственной стабильности. Ее соблюдение – это финансовая дисциплина, контроль, а также сознание и совесть всех, кто причастен к финансово-валютным операциям", – подчеркнул Данилишин.

Также, по его словам, корректировка валютного курса под изменившиеся условия не означает нестабильности.