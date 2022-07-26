Шевченко надеется, что финансирование по новой программе начнется в этом году Фото: Національний банк України / Facebook

Агентство пишет, что это первый случай, когда Украина озвучивает сумму, в которой нуждается от МВФ. Если программа будет одобрена, это будет второй по величине действующий кредит МВФ после предоставленного Аргентине (в 2018 году исполнительный совет МВФ утвердил выделение Аргентине $50 млрд кредита по программе stand-by).

Шевченко ожидает, что Украина получит эти средства в течение двух-трех лет и это будет программа stand-by или продленная программа EFF. По его словам, Украина уже отправила запрос в фонд и сейчас ведет консультации по поводу нового финансирования, чтобы помочь спасти экономику, которая страдает из-за войны.

Как отметил глава НБУ, "МВФ всегда выступал в качестве партнера Украины во время войны". Он надеется, что финансирование по новой программе начнется в этом году.

Шевченко сказал, что новая программа должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику. Это, по его словам, может обеспечить возвращение к довоенным условиям, таким как гибкий обменный курс, отсутствие ограничений на валютном рынке, снижение невозвратных кредитов в банковском секторе и сбалансированная фискальная политика.