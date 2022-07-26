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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина хочет до конца года заключить новое соглашение с МВФ, надеется получить $15–20 млрд – глава НБУ

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Шевченко надеется, что финансирование по новой программе начнется в этом году
Шевченко надеется, что финансирование по новой программе начнется в этом году
Фото: Національний банк України / Facebook

Украина хочет до конца года заключить новое соглашение с Международным валютным фондом – о программе на сумму от $15 до $20 млрд. Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил в интервью Reuters, которое вышло 26 июля.

Агентство пишет, что это первый случай, когда Украина озвучивает сумму, в которой нуждается от МВФ. Если программа будет одобрена, это будет второй по величине действующий кредит МВФ после предоставленного Аргентине (в 2018 году исполнительный совет МВФ утвердил выделение Аргентине $50 млрд кредита по программе stand-by). 

Шевченко ожидает, что Украина получит эти средства в течение двух-трех лет и это будет программа stand-by или продленная программа EFF. По его словам, Украина уже отправила запрос в фонд и сейчас ведет консультации по поводу нового финансирования, чтобы помочь спасти экономику, которая страдает из-за войны.  

Как отметил глава НБУ, "МВФ всегда выступал в качестве партнера Украины во время войны". Он надеется, что финансирование по новой программе начнется в этом году. 

Шевченко сказал, что новая программа должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику. Это, по его словам, может обеспечить возвращение к довоенным условиям, таким как гибкий обменный курс, отсутствие ограничений на валютном рынке, снижение невозвратных кредитов в банковском секторе и сбалансированная фискальная политика.

Контекст:

До начала полномасштабного вторжения РФ Украина сотрудничала с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го

После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования, в марте МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by было отменено.

Ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд, говорил президент Владимир Зеленский в конце апреля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, МВФ, НБУ, Аргентина, кредиты, транш, финансирование, сотрудничество, Кирилл Шевченко
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