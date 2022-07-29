Безработица в Украине, по данным НБУ, достигла рекорда. Ранее Кабмин заявлял, что не трудоустроившихся в течение месяца будут привлекать к общественным работам

Уровень безработицы вырос во многом из-за того, что часть населения оказалась в вынужденной миграции и на новом месте не может быстро трудоустроиться, считают в НБУ Фото: ЕРА

По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.

Вследствие рисков безопасности в прифронтовых регионах значительная часть населения потеряла работу. Кроме того, у многих людей закончился финансовый запас и они стали на учет как безработные, говорится в документе.

Уровень безработицы вырос также из-за того, что часть населения оказалась в вынужденной миграции и на новом месте не может быстро трудоустроиться. Впрочем, если бы мигранты оставались в Украине и активно искали работу, уровень безработицы вырос бы еще больше, отмечают в НБУ.

До конца года уровень безработицы сократится с пиковых значений во втором квартале 2022 года благодаря восстановлению экономики и увеличению спроса на рабочую силу, прогнозируют авторы отчета. Но, как и в других странах, переживших военный опыт, даже после окончания активных боевых действий безработица будет снижаться медленно и оставаться высокой из-за долгосрочных последствий войны, подчеркивают в НБУ.