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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Безработица в Украине, по данным НБУ, достигла рекорда. Ранее Кабмин заявлял, что не трудоустроившихся в течение месяца будут привлекать к общественным работам

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Уровень безработицы вырос во многом из-за того, что часть населения оказалась в вынужденной миграции и на новом месте не может быстро трудоустроиться, считают в НБУ
Уровень безработицы вырос во многом из-за того, что часть населения оказалась в вынужденной миграции и на новом месте не может быстро трудоустроиться, считают в НБУ
Фото: ЕРА

Спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, об этом свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком Украины.

По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.

Вследствие рисков безопасности в прифронтовых регионах значительная часть населения потеряла работу. Кроме того, у многих людей закончился финансовый запас и они стали на учет как безработные, говорится в документе.

Уровень безработицы вырос также из-за того, что часть населения оказалась в вынужденной миграции и на новом месте не может быстро трудоустроиться. Впрочем, если бы мигранты оставались в Украине и активно искали работу, уровень безработицы вырос бы еще больше, отмечают в НБУ.

До конца года уровень безработицы сократится с пиковых значений во втором квартале 2022 года благодаря восстановлению экономики и увеличению спроса на рабочую силу, прогнозируют авторы отчета. Но, как и в других странах, переживших военный опыт, даже после окончания активных боевых действий безработица будет снижаться медленно и оставаться высокой из-за долгосрочных последствий войны, подчеркивают в НБУ.

Контекст:

Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал 21 июня во время заседания Кабинета Министров, которое транслировалось на канале Кабмина в YouTube. "Правительство запускает реформу всей сферы занятости. В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал Шмыгаль на заседании правительства. Премьер подчеркнул, что это касается и организации работы в тылу. 

Теги: безработица, НБУ, война России против Украины
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