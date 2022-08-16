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"Тревожные тенденции на рынке". Нацбанк ввел новые ограничения для страховых и кредитных компаний

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Нацбанк: Стало больше жалоб на нарушения прав потребителей
Нацбанк: Стало больше жалоб на нарушения прав потребителей
Фото: ЕРА

Национальный банк Украины ужесточил требования к работе небанковских финансовых учреждений, к которым относятся страховые компании, кредитные союзы и ломбарды. Об этом 16 августа сообщает сайт регулятора.

НБУ пишет о "тревожных тенденциях на рынке": некоторые компании пользуются упрощенным из-за войны режимом, нарушают критические финансовые нормативы и занимаются рисковой деятельностью.

Кроме того, стало больше жалоб о нарушениях прав потребителей, заявили в Нацбанке.

Регуляции, которые вступили в силу, возобновляют отмененные ранее меры влияния за нарушение критических финансовых нормативов (для страховщиков и финансовых компаний-гарантов) и за нарушение порядка расчета кредитного риска за дни просрочки и требований по ограничению привлечения вкладов на депозиты (для кредитных союзов).

Также регулятор увеличил количество оснований для отзыва лицензий. Теперь он может последовать за заключение новых договоров с клиентами/увеличение обязательств перед ними, если есть невыполненные обязательства перед клиентами по действующим договорам и за нарушение норматива рисковости операций (для страховщиков).

В соответствии с введенными мерами, сокращаются сроки реагирования на нарушения, возобновляются инспекционные проверки, вводятся новые инструменты для проверки структуры собственности небанковских финансовых учреждений на предмет прозрачности, говорится в сообщении Нацбанка.

Контекст:

29 июля Нацбанк ужесточил требования к пунктам обмена валют и объявил запрет на информационные табло вне помещений.

30 июля председатель совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что оснований для валютной паники сейчас нет, "ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются".

Теги: Украина, НБУ, страхование, кредиты, ломбард
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