"Тревожные тенденции на рынке". Нацбанк ввел новые ограничения для страховых и кредитных компаний

НБУ пишет о "тревожных тенденциях на рынке": некоторые компании пользуются упрощенным из-за войны режимом, нарушают критические финансовые нормативы и занимаются рисковой деятельностью.

Кроме того, стало больше жалоб о нарушениях прав потребителей, заявили в Нацбанке.

Регуляции, которые вступили в силу, возобновляют отмененные ранее меры влияния за нарушение критических финансовых нормативов (для страховщиков и финансовых компаний-гарантов) и за нарушение порядка расчета кредитного риска за дни просрочки и требований по ограничению привлечения вкладов на депозиты (для кредитных союзов).

Также регулятор увеличил количество оснований для отзыва лицензий. Теперь он может последовать за заключение новых договоров с клиентами/увеличение обязательств перед ними, если есть невыполненные обязательства перед клиентами по действующим договорам и за нарушение норматива рисковости операций (для страховщиков).

В соответствии с введенными мерами, сокращаются сроки реагирования на нарушения, возобновляются инспекционные проверки, вводятся новые инструменты для проверки структуры собственности небанковских финансовых учреждений на предмет прозрачности, говорится в сообщении Нацбанка.