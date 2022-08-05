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Нацбанк Украины аннулировал лицензии на обмен валюты компаниям, чьи обменники занимали 15% рынка

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В НБУ утверждают, что оснований для валютной паники нет
В НБУ утверждают, что оснований для валютной паники нет
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины аннулировал лицензии на обмен валюты четырем компаниям, которые работали с нарушениями. Об этом регулятор проинформировал 5 августа.

"Национальный банк Украины применил меры влияния к четырем финансовым компаниям, осуществляющим торговлю валютными ценностями, в виде отзыва (аннулирования) лицензий на торговлю валютными ценностями (обмен валюты), а к двум финансовым компаниям – штрафы и письменные предостережения", – говорится в сообщении.

Аннулированы лицензии ООО "ФК "Константа М", ООО "ДСД Финанс", ООО "24 Онлайн" и ООО "Финансовая гарантия".

"Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют", – подчеркнули в НБУ.

Штрафы на сумму 151 тыс. грн выписаны компаниям ООО "ФК "Финофис" и ООО "24 Онлайн", отметил регулятор.

В НБУ объяснили, что учреждения нарушили законы "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и "О валюте и валютных операциях".

"На 4 августа 2022 года Национальный банк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений. По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствования проведению таких проверок, осуществления валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения", – рассказали в НБУ.

Проверки продолжаются, подчеркнули в Нацбанке.

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$. По состоянию на 29 июля курс доллара на черном рынке составлял 42,2 грн/$, в банках  41 грн/$.

29 июля Нацбанк ужесточил требования к пунктам обмена валют и объявил запрет на информационные табло вне помещений.

30 июля председатель совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что оснований для валютной паники сейчас нет, "ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: валюта, гривна, НБУ, доллар, экономика, штраф, лицензия, обмен валют, Нацбанк, курс доллара, курс гривны, проверки
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