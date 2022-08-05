Нацбанк Украины аннулировал лицензии на обмен валюты компаниям, чьи обменники занимали 15% рынка

В НБУ утверждают, что оснований для валютной паники нет Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Национальный банк Украины применил меры влияния к четырем финансовым компаниям, осуществляющим торговлю валютными ценностями, в виде отзыва (аннулирования) лицензий на торговлю валютными ценностями (обмен валюты), а к двум финансовым компаниям – штрафы и письменные предостережения", – говорится в сообщении.

Аннулированы лицензии ООО "ФК "Константа М", ООО "ДСД Финанс", ООО "24 Онлайн" и ООО "Финансовая гарантия".

"Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют", – подчеркнули в НБУ.

Штрафы на сумму 151 тыс. грн выписаны компаниям ООО "ФК "Финофис" и ООО "24 Онлайн", отметил регулятор.

В НБУ объяснили, что учреждения нарушили законы "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и "О валюте и валютных операциях".

"На 4 августа 2022 года Национальный банк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений. По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствования проведению таких проверок, осуществления валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения", – рассказали в НБУ.

Проверки продолжаются, подчеркнули в Нацбанке.