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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ровно при ограблении пункта обмена валют убили человека, вероятным преступником оказался полицейский. Видео

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Инцидент произошел на улице Карнаухова
Инцидент произошел на улице Карнаухова
Фото: rv.npu.gov.ua

19 июля в Ровно на улице Николая Карнаухова произошло ограбление пункта обмена валюты, в результате чего погиб мужчина. Об этом проинформировала в Fаcebook полиция региона.

"По предварительной информации, неизвестный пытался совершить нападение на обменник и застрелил мужчину, который ему помешал", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что погибший – 42-летний житель города, который был членом добровольческого формирования территориальной общины Ровно.

"Известно, что он зашел в магазин, владелицей которого является его жена, когда злоумышленник угрожал кассиру пистолетом и требовал у сотрудницы обменника отдать денежные средства. Пытаясь прекратить его противоправные деяния и задержать, получил ранения", – объяснили в полиции.

По ее данным, медики пытались спасти пострадавшего – у него были раны головы и пулевое ранение ключицы, но он скончался.

Позже полиция отчиталась о задержании вероятного преступника в селе Опарипсы на автотрассе Киев – Чоп, он передвигался на внедорожнике Toyota Land Cruiser.

Задержанным оказался 27-летний полицейский из Львовской области.

Ровенская областная прокуратура сообщила об открытии уголовного производства по фактам умышленного убийства из корыстных мотивов и разбоя, совершенного в условиях военного положения.

Telegrаm-каналы опубликовали видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала часть инцидента в Ровно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Ровно, убийство, прокуратура, полиция, нападение, ограбление, Львовская область, Toyota, задержание, полицейский, уголовное производство, камеры наблюдения, погибшие, мужчины, жена
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