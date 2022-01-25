В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.

Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения, говорится в публикации.

Агентство со ссылкой на собственные источники уточняет, что подозреваемый является гражданином Таджикистана, его удалось задержать благодаря видеозаписи с камеры наблюдения, установленной на одной из станций московского метро.

Известно, что он был ранее судим, в Москве проживал с 2011 года, в последнее время официально не работал.

Полиция продолжает поиски остальных участников нападения.