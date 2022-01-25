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25 января, 2022
 
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В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.

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Градский скончался в конце ноября 2021 года
Градский скончался в конце ноября 2021 года
Фото: Голос / Facebook

Полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении вдовы российского артиста Александра Градского Марины Коташенко. Об этом 25 января заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает "Интерфакс".

Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения, говорится в публикации.

Агентство со ссылкой на собственные источники уточняет, что подозреваемый является гражданином Таджикистана, его удалось задержать благодаря видеозаписи с камеры наблюдения, установленной на одной из станций московского метро.

Известно, что он был ранее судим, в Москве проживал с 2011 года, в последнее время официально не работал. 

Полиция продолжает поиски остальных участников нападения.

Контекст:

Градский скончался в Москве 28 ноября 2021 годаКоташенко – его четвертая жена. Когда они познакомились, ей было 19 лет, а музыканту – 54 года. Она приехала из Киева в Москву и училась во Всероссийском государственном институте кинематографии. Пара зарегистрировал брак за месяц до смерти артиста.

Градский был женат четыре раза. От третьей супруги, с которой музыкант прожил более 20 лет, у него двое старших детей: Даниил (1981) и Мария (1986). Двух младших детей – Александра (2014) и Ивана (2018) – ему родила Коташенко.

16 января 2022 года стало известно, что Коташенко стала жертвой грабителей, которые, угрожая ей оружием, похитили 100 млн руб. В полиции говорили, что не исключают возможность инсценировки.

Теги: метро, оружие, полиция, нападение, ограбление, Таджикистан, Александр Градский, жена
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