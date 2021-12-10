"Приставили пистолет к голове". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал об ограблении матери

По словам 41-летнего танцора, инцидент произошел во второй половине 1990-х, когда они всей семьей иммигрировали из Одессы в США и столкнулись с разборками городских банд.

"У мамы украли машину средь бела дня, с пистолетом подошли, приставили к голове, сказали: "Дай мне ключи и телефон". Забрали машину, сели и уехали", – вспоминал Чмерковский.

Максим Чмерковский со своей мамой Ларисой Чмерковской. Скриншот: Зірковий шлях / YouTube