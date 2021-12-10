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10 декабря, 2021
 
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"Приставили пистолет к голове". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал об ограблении матери

По словам Максима Чмерковского, его мать ограбили средь бела дня, отобрав авто
По словам Максима Чмерковского, его мать ограбили средь бела дня, отобрав авто 
Фото: maksimc / Instagram

Судья пятого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1", американский танцор украинского происхождения Максим Чмерковский в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал, как в США неизвестные ограбили его мать Ларису Чмерковскую. Интервью вышло на YouTube-канале программы 10 декабря.

По словам 41-летнего танцора, инцидент произошел во второй половине 1990-х, когда они всей семьей иммигрировали из Одессы в США и столкнулись с разборками городских банд.

"У мамы украли машину средь бела дня, с пистолетом подошли, приставили к голове, сказали: "Дай мне ключи и телефон". Забрали машину, сели и уехали", – вспоминал Чмерковский.

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Максим Чмерковский со своей мамой Ларисой Чмерковской. Скриншот: Зірковий шлях / YouTube

Контекст:

Чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Чмерковский родился 17 января 1980 года в Одессе в семье Александра и Ларисы Чмерковских. У него есть младший брат Валентин, он тоже занимается танцами.

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями и братом эмигрировал в США. Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу "Танцы со звездами" Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

Теги: ограбление, Максим Чмерковский, Танцы со звездами, хореограф, разбой, мать, родители
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