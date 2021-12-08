  "Попиарились и разбежались". Чмерковский назвал украинское шоу, за съемки в котором ему теперь стыдно

Чмерковский: Я не верю, что выбирать из людей – это правильно Фото: maksimc / Instagram

"Есть ли проект, за который вам стыдно?" – спросила у хореографа журналистка. В ответ Чмерковский заявил, что таким проектом является шоу "Холостяк", в котором он снимался 10 лет назад.

"Насчет "Холостяка" – я не думаю, что это был правильный для меня на тот момент проект. Я не о популярности, а том, во что я верю или не верю. Я не верю, что выбирать из людей – это правильно. Обычно это так – телевизионный роман, попиарились и потом разбежались", – заявил он.

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