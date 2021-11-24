Чмерковский засветил ведра для мытья полов, в которых судьи "Танцев со звездами" хранят таблички с оценками

Обнародованный ролик был снят кем-то, кто находился за спиной у Чмерковского. На видео попали стоящие на паркете полуфиналисты проекта, а также переговаривающиеся между собой судьи шоу.
Также в кадре видны стоящие слева от кресла каждого члена жюри серые ведра овальной формы, которые обычно используют во время мытья полов, с круглыми табличками для оценивания выступлений конкурсантов.
Новый сезон шоу "Танцы со звездами" начался 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
На данный момент покинули шоу комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела, олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап, певица Джамала с танцором Антоном Нестерко, певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов, а также певец Melovin и его партнерша, танцовщица Елизавета Русина, певица Александра Зарицкая и танцор Юрий Мешков, певец Дмитрий Каднай и танцовщица Алина Ли.
В финале шоу соревноваться за победу будут сразу три участника – актеры Константин Войтенко и Артур Логай, а также спортсменка Ольга Харлан.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта является хореограф Елена Коляденко.