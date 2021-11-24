Чмерковский засветил ведра для мытья полов, в которых судьи "Танцев со звездами" хранят таблички с оценками

Обнародованный ролик был снят кем-то, кто находился за спиной у Чмерковского. На видео попали стоящие на паркете полуфиналисты проекта, а также переговаривающиеся между собой судьи шоу.

Также в кадре видны стоящие слева от кресла каждого члена жюри серые ведра овальной формы, которые обычно используют во время мытья полов, с круглыми табличками для оценивания выступлений конкурсантов.