"Это незабываемо". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский заявил, что в Украине у него есть вторая семья

Максим Чмерковский: Я рад, что был частью "Танцев со звездами" в Украине! Фото: maksimc / Instagram

На первом снимке 41-летний Чмерковский позирует с победителями "Танцев со звездами" – актером Артуром Логаем и его партнершей по паркету Анной Карелиной, а также с коллегами по судейству – примой-балериной Национальной оперы Украины Екатериной Кухар и хореографом Владом Ямой. Все они держат кубок победителей. На втором фото он запечатлен с Ямой, Кухар и телеведущей Лесей Никитюк, которая стала приглашенной судьей суперфинала.

"Я рад, что был частью "Танцев со звездами" в Украине! Теперь и в Украине у меня есть семья. Спасибо всем, кто был причастен к этому шоу! Это незабываемо!" – подписал снимки Чмерковский.

"Спасибо вам за участие! Ваше судейство было очень достойным!" – оставила комментарий под постом oliap7.

"Макс, мы ждем вас в следующем сезоне в судьях, вы самый справедливый и честный судья, всегда интересно слушать", – написал tvoi_ad23.

"Спасибо вам за обалденное судейство", – поблагодарила Чмерковского romashkaelena.

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