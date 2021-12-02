Дикусар о "Танцах со звездами": На протяжении последних эфиров было видно, что для судей победителем был Логай. Мы все это поняли

"Было видно позицию судейской линейки. Может, не всей, но общей линейки. Было понятно, кто для них на каком месте. Они четко свою позицию выразили. И это было не в последнем эфире, это было на протяжении последних эфиров. Было видно, что конкретно для судей и всех, кто с ними работает, победителем был [актер] Артур [Логай]. Это было видно. Их мнение было ясно, понятно, много раз утвердительно было сказано, мы все это поняли", – заявил Дикусар.
Он отметил, что считает себя с Харлан также победителями.
"Мы все выиграли, мы все победили. Самое важное, что у нас никогда нельзя отнять, – это не кубок. У нас нельзя отнять нашу совесть, чувство достоинства, любовь друг к другу и любовь к творчеству. Никто не может это у нас отнять", – резюмировал он.
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Новый сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
Победителем шоу стал Логай, который выступал в паре с хореографом Анной Карелиной. Второе место заняли Дикусар и Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.
Комментируя свое второе место, Дикусар заявил, что разочарован и считает результаты шоу нечестными.
Выступления участников оценивали хореографы Влад Яма и Максим Чмерковский, а также балерина Екатерина Кухар.