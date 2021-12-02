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02 декабря, 2021
 
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Дикусар о "Танцах со звездами": На протяжении последних эфиров было видно, что для судей победителем был Логай. Мы все это поняли

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Дикусар в паре с Харлан занял в "Танцах со звездами" второе место
Дикусар в паре с Харлан занял в "Танцах со звездами" второе место
Фото: dikusar_dmitriy / Instagram

Украинский хореограф, участник последнего сезона "Танцев со звездами" на "1+1" Дмитрий Дикусар, который в паре с украинской спортсменкой Ольгой Харлан занял на проекте второе место, считает, что очевидным фаворитом судей был украинский актер, исполнитель главной роли в сериале "Моя улюблена Страшко" на этом же канале Артур Логай. Об этом он заявил 1 декабря в Instagram во время общения с поклонниками в прямом эфире.

"Было видно позицию судейской линейки. Может, не всей, но общей линейки. Было понятно, кто для них на каком месте. Они четко свою позицию выразили. И это было не в последнем эфире, это было на протяжении последних эфиров. Было видно, что конкретно для судей и всех, кто с ними работает, победителем был [актер] Артур [Логай]. Это было видно. Их мнение было ясно, понятно, много раз утвердительно было сказано, мы все это поняли", – заявил Дикусар.

Он отметил, что считает себя с Харлан также победителями.

"Мы все выиграли, мы все победили. Самое важное, что у нас никогда нельзя отнять, – это не кубок. У нас нельзя отнять нашу совесть, чувство достоинства, любовь друг к другу и любовь к творчеству. Никто не может это у нас отнять", – резюмировал он.

Контекст:

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Победителем шоу стал Логай, который выступал в паре с хореографом Анной Карелиной. Второе место заняли Дикусар и Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.

Комментируя свое второе место, Дикусар заявил, что разочарован и считает результаты шоу нечестными

Выступления участников оценивали хореографы Влад Яма и Максим Чмерковский, а также балерина Екатерина Кухар.

Теги: Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар, Танцы со звездами, Артур Логай
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