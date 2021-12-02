Дикусар о "Танцах со звездами": На протяжении последних эфиров было видно, что для судей победителем был Логай. Мы все это поняли

Дикусар в паре с Харлан занял в "Танцах со звездами" второе место Фото: dikusar_dmitriy / Instagram

"Было видно позицию судейской линейки. Может, не всей, но общей линейки. Было понятно, кто для них на каком месте. Они четко свою позицию выразили. И это было не в последнем эфире, это было на протяжении последних эфиров. Было видно, что конкретно для судей и всех, кто с ними работает, победителем был [актер] Артур [Логай]. Это было видно. Их мнение было ясно, понятно, много раз утвердительно было сказано, мы все это поняли", – заявил Дикусар.

Он отметил, что считает себя с Харлан также победителями.

"Мы все выиграли, мы все победили. Самое важное, что у нас никогда нельзя отнять, – это не кубок. У нас нельзя отнять нашу совесть, чувство достоинства, любовь друг к другу и любовь к творчеству. Никто не может это у нас отнять", – резюмировал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Dikusar (@dikusar_dmitriy)