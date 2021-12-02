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02 декабря, 2021
 
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"Это очень страшно". Харлан рассказала, сталкивалась ли с сексуальными домогательствами в спорте

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Харлан: Я бы не молчала в любом случае
Харлан: Я бы не молчала в любом случае
Фото: olgakharlan / Instagram

Украинская саблистка Ольга Харлан в интервью, которое 2 декабря вышло на YouTube-канале Dorotye, рассказала, как поступила, если во время тренировок столкнулась бы с сексуальными домогательствами со стороны тренера.

"Слава богу, у нас такого не было. Честно! Я слышала об этом, это очень страшно. Даже говорить об этом сложно. Я бы не молчала в любом случае. Я бы сразу пресекала и говорила, потому что это ужасная тема", – заявила Харлан.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Харлан – олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

26 июля 2021 года Харлан в 1/16 соревнования по фехтованию на саблях на Олимпиаде в Токио проиграла Ян Хеню из Китая.

Теги: спорт, Ольга Харлан, домогательства
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