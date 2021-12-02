  "Это очень страшно". Харлан рассказала, сталкивалась ли с сексуальными домогательствами в спорте

"Слава богу, у нас такого не было. Честно! Я слышала об этом, это очень страшно. Даже говорить об этом сложно. Я бы не молчала в любом случае. Я бы сразу пресекала и говорила, потому что это ужасная тема", – заявила Харлан.

ВИДЕО

Контекст:

Харлан – олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

26 июля 2021 года Харлан в 1/16 соревнования по фехтованию на саблях на Олимпиаде в Токио проиграла Ян Хеню из Китая.