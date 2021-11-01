Бульвар Шоубиз
 
01 ноября, 2021
 
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"Я такой красивой никогда не была". Харлан рассказала, будет ли принимать участие в Олимпиаде 2024

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Харлан: Честно, я не скучаю за фехтованием
Харлан: Честно, я не скучаю за фехтованием
Фото: olgakharlan / Instagram

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", украинская саблистка Ольга Харлан не исключает, что будет выступать на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом она заявила в эфире девятого выпуска проекта, ее комментарий опубликован 31 октября на YouTube-канале "Танцев со звездами".

"Честно, я не скучаю за фехтованием. Я наслаждаюсь проектом, чувствую, как меняюсь. Такой красивой никогда не была. И, возможно, я буду [готовиться] к Парижу и возвращаться на Олимпиаду в 2024 году", – сказала Харлан. 

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

26 июля 2021 года Харлан в 1/16 соревнования по фехтованию на саблях на Олимпиаде в Токио проиграла Ян Хеню из Китая. Для украинки эти игры в Токио стали четвертыми подряд, на всех предыдущих она завоевывала награды либо в личном зачете (бронза в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро), либо в командных соревнованиях (первое место в 2008 году в Пекине и второе в Рио-де-Жанейро-2016).

Комментируя свое поражение, Харлан заявила, что хочет отдохнуть от спорта.

Теги: Ольга Харлан, Париж, Танцы со звездами, Олимпиада 2024
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