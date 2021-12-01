  Дикусар о финале "Танцев со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным

Дикусар подчеркнул, что ему не дали высказать свое мнение в финале шоу после оглашения результатов, что его огорчило.

"Я разочарован. Я не буду говорить: "Второе место – это очень круто". Нет. Уверен, если бы все было очень честно и мы поставили танцоров в ряд, включили музыку и посмотрели, что произойдет, думаю, там было бы все очевидно, но так не произошло. Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие, но нечестно, как по мне. Я считаю это нечестным. И это не потому, что я обижен, что у меня нет кубка – он мне не нужен. Я 36 лет живу на этой планете и знаю, что достойно внимания. Кубок не стоит ничего. Важны лишь честь, справедливость, настоящие люди, искренние сердца и танцы", – заявил он.

"Это правда", – согласилась с партнером Харлан.

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Видео: Танці з зірками / YouTube