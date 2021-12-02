"Леся, как всегда, коняку на скаку остановэ". Лесю Никитюк и Максима Чмерковского засняли в необычной позе

Леся Никитюк была приглашена на финал шоу "Танцы со звездами" в качестве судьи Фото: lesia_nikituk / Instagram

На фото, помимо Ямы, запечатлены его коллеги по судейству танцевального конкурса – американский танцор украинского происхождения Максим Чмерковский, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и телеведущая Леся Никитюк (ее специально пригласили на финальный выпуск программы).

На первом фото судейская четверка позирует, прямо глядя в камеру, на втором – изображая танцевальные па. Яма и Кухар выполнили классическую поддержку, а Никитюк и Чмерковский приняли шуточную позу, в которой телеведущая поддерживала танцора, кокетливо поднявшего ногу.

"Леся, как всегда, коняку на скаку остановэ", – прокомментировала фото пользователь с ником lrina2017lagoda2020.

"Невероятны", – написала 18_tanushka_10.

"Леся затмила всех красным цветом и длиной ног. Леся, ты красава", – считает covelena06.

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