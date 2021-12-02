"Леся, как всегда, коняку на скаку остановэ". Лесю Никитюк и Максима Чмерковского засняли в необычной позе

На фото, помимо Ямы, запечатлены его коллеги по судейству танцевального конкурса – американский танцор украинского происхождения Максим Чмерковский, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и телеведущая Леся Никитюк (ее специально пригласили на финальный выпуск программы).
На первом фото судейская четверка позирует, прямо глядя в камеру, на втором – изображая танцевальные па. Яма и Кухар выполнили классическую поддержку, а Никитюк и Чмерковский приняли шуточную позу, в которой телеведущая поддерживала танцора, кокетливо поднявшего ногу.
"Леся, как всегда, коняку на скаку остановэ", – прокомментировала фото пользователь с ником lrina2017lagoda2020.
"Невероятны", – написала 18_tanushka_10.
"Леся затмила всех красным цветом и длиной ног. Леся, ты красава", – считает covelena06.
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Новый сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
Победителем шоу стал украинский актер Артур Логай, который выступал в паре с хореографом Анной Карелиной. Второе место заняли Дикусар и Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.
Никитюк 28 ноября во время съемок финального эфира шоу "Танцы со звездами" флиртовала с Чмерковским, заставив его положить руку себе на ягодицы.