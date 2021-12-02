Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2021
 
Новости

"Леся, как всегда, коняку на скаку остановэ". Лесю Никитюк и Максима Чмерковского засняли в необычной позе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Леся Никитюк была приглашена на финал шоу "Танцы со звездами" в качестве судьи
Леся Никитюк была приглашена на финал шоу "Танцы со звездами" в качестве судьи
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинский хореограф и главный судья "Танцев со звездами" на телеканале "1+1" Влад Яма вечером 1 декабря выложил в Instagram два снимка с финала телешоу.

На фото, помимо Ямы, запечатлены его коллеги по судейству танцевального конкурса – американский танцор украинского происхождения Максим Чмерковский, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и телеведущая Леся Никитюк (ее специально пригласили на финальный выпуск программы).

На первом фото судейская четверка позирует, прямо глядя в камеру, на втором – изображая танцевальные па. Яма и Кухар выполнили классическую поддержку, а Никитюк и Чмерковский приняли шуточную позу, в которой телеведущая поддерживала танцора, кокетливо поднявшего ногу.

"Леся, как всегда, коняку на скаку остановэ", – прокомментировала фото пользователь с ником lrina2017lagoda2020.

"Невероятны", – написала 18_tanushka_10.

"Леся затмила всех красным цветом и длиной ног. Леся, ты красава", – считает covelena06.

Контекст:

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Победителем шоу стал украинский актер Артур Логай, который выступал в паре с хореографом Анной Карелиной. Второе место заняли Дикусар и Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.

Никитюк 28 ноября во время съемок финального эфира шоу "Танцы со звездами" флиртовала с Чмерковским, заставив его положить руку себе на ягодицы.

Теги: шоу, Максим Чмерковский, танцы, Влад Яма, Леся Никитюк, Танцы со звездами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти
Дмитрий ГОРДОН
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Елена ПОСКАННАЯ
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая же красивая у вас фигура!" Солистка The Hardkiss Санина показала фото в бикини
"Какая же красивая у вас фигура!" Солистка The Hardkiss Санина показала фото в бикини
"Леся, как всегда, коняку на скаку остановэ". Лесю Никитюк и Максима Чмерковского засняли в необычной позе
"Леся, как всегда, коняку на скаку остановэ". Лесю Никитюк и Максима Чмерковского засняли в необычной позе
"Маленькая красавица". Седан показала четырехмесячную дочь от футболиста Зинченко
"Маленькая красавица". Седан показала четырехмесячную дочь от футболиста Зинченко
Канье Уэст почтил память Вирджила Абло в компании Ким Кардашян и дочери Норт
Канье Уэст почтил память Вирджила Абло в компании Ким Кардашян и дочери Норт
"Неуклюжесть в каждом движении. Одним словом, Буратино". Шуточный ролик Волочковой вызвал недоумение в сети
"Неуклюжесть в каждом движении. Одним словом, Буратино". Шуточный ролик Волочковой вызвал недоумение в сети
Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера на съемках, когда погибла Хатчинс
Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера на съемках, когда погибла Хатчинс
"Смешно и пошло", "Заставьте ее остановиться". 63-летняя Мадонна опять раздвинула ноги и показала промежность
"Смешно и пошло", "Заставьте ее остановиться". 63-летняя Мадонна опять раздвинула ноги и показала промежность
"Роскошь ей к лицу". Звезда "Великолепного века" Узерли станцевала в бриллиантах перед камерой
"Роскошь ей к лицу". Звезда "Великолепного века" Узерли станцевала в бриллиантах перед камерой
Бойфренд 55-летней Холли Берри показал фото актрисы в сексуальных позах
Бойфренд 55-летней Холли Берри показал фото актрисы в сексуальных позах
"Время над вами не властно". 54-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа
"Время над вами не властно". 54-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа
Дочь Деппа и Паради сходила на свидание в облегающей блузе без бюстгальтера
Дочь Деппа и Паради сходила на свидание в облегающей блузе без бюстгальтера
  Отец Потапа рассказал, на чью сторону становится, когда ссорятся Настя Каменских и его сын
  Отец Потапа рассказал, на чью сторону становится, когда ссорятся Настя Каменских и его сын
"Ударил кулаком, а затем начал душить". Титулованная дзюдоистка Пино показала лицо после того, как была избита тренером в своем доме
"Ударил кулаком, а затем начал душить". Титулованная дзюдоистка Пино показала лицо после того, как была избита тренером в своем доме
"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку
"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку
Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото
Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото
  "Очень вкусно на ужин". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба
  "Очень вкусно на ужин". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS