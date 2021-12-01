  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла

"Леся, когда же замуж? Когда личная жизнь?" – спросила Еремеева.

"Так я уже вышла", – заявила Никитюк.

"За кого?" – уточнила ведущая шоу.

"Реклама", – рассмеявшись, сменила тему Никитюк.

Ее комментарий можно послушать начиная с 04.30.

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Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Никитюк не комментирует личную жизнь, но в сентябре 2021 года украинский спортсмен Жан Беленюк в интервью YouTube-проекту "Отдушивдушу" заявил, что, по его информации, ведущая не одна. "У нее же кто-то есть, вроде какой-то азербайджанец. Мне просто азербайджанцы об этом говорили, поэтому... Наверное, соврали", – заявил он тогда.