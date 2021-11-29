"Сладких снов, красавицы". Леся Никитюк показала, как после "Танцев со звездами" с нее снимают парик

На шоу Никитюк предстала в длинном красном платье-корсете с высоким разрезом и с длинными светлыми локонами. В ролике, снятом после эфира, 34-летняя ведущая показала, как с нее снимают парик из локонов и она остается со своими волосами, затянутыми сзади в пучок.

"Сладких снов, красавицы", – подписала видео Никитюк.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".