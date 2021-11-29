Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2021
 
Новости

"Сладких снов, красавицы". Леся Никитюк показала, как после "Танцев со звездами" с нее снимают парик

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
На новом видео Никитюк показала, как выглядит в парике и без него
На новом видео Никитюк показала, как выглядит в парике и без него
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая 28 ноября была приглашена в качестве судьи в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", показала, как после эфира с нее снимают парик. Видео она выложила в Instagram Stories поздно ночью уже 29 ноября.

На шоу Никитюк предстала в длинном красном платье-корсете с высоким разрезом и с длинными светлыми локонами. В ролике, снятом после эфира, 34-летняя ведущая показала, как с нее снимают парик из локонов и она остается со своими волосами, затянутыми сзади в пучок.

"Сладких снов, красавицы", – подписала видео Никитюк.

 

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: телеведущая, танцы, Леся Никитюк, Танцы со звездами, парик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти
Дмитрий ГОРДОН
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Елена ПОСКАННАЯ
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названы имена тренеров и ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
  Названы имена тренеров и ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
"Показывать одно место на фото это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике
"Показывать одно место на фото – это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике
"Очень похожа". Седокова показала свой портрет, написанный ее четырехлетним сыном
"Очень похожа". Седокова показала свой портрет, написанный ее четырехлетним сыном
"Восхитительные фото", "Удовольствие смотреть на вас". Мейхер снялась с обнаженной спиной и без лифчика
"Восхитительные фото", "Удовольствие смотреть на вас". Мейхер снялась с обнаженной спиной и без лифчика
"Сладких снов, красавицы". Леся Никитюк показала, как после "Танцев со звездами" с нее снимают парик
"Сладких снов, красавицы". Леся Никитюк показала, как после "Танцев со звездами" с нее снимают парик
  "Просто ужас, нет справедливости!", "Не верю". Стали известны имена победителей "Танцев со звездами"
  "Просто ужас, нет справедливости!", "Не верю". Стали известны имена победителей "Танцев со звездами"
"Фигурка – огонь". Жанна Бадоева показала 16-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева
"Фигурка – огонь". Жанна Бадоева показала 16-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева
  "Я бы уже приехал в сгоревший дом". Харчишин рассказал, кто спас его семью от пожара
  "Я бы уже приехал в сгоревший дом". Харчишин рассказал, кто спас его семью от пожара
"Чертовски горяча", "Невероятная". Супермодель Кэндис Свейнпол засветила грудь в микротопе
"Чертовски горяча", "Невероятная". Супермодель Кэндис Свейнпол засветила грудь в микротопе
"Моя любовь. Моя жизнь. Мое будущее". Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом
"Моя любовь. Моя жизнь. Мое будущее". Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом
"Супертелка", "Как куколка Барби". Певица СолоХа в секси-бикини показала пышные формы
"Супертелка", "Как куколка Барби". Певица СолоХа в секси-бикини показала пышные формы
"Прикольный видон. Как будто потерпевшая с корабля". Вайкуле поделилась неожиданным открытием
"Прикольный видон. Как будто потерпевшая с корабля". Вайкуле поделилась неожиданным открытием
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери
"Куда еще столько штукатурки на глазищи?" Распутина показала, как выбирала косметику
"Куда еще столько штукатурки на глазищи?" Распутина показала, как выбирала косметику
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес
"Мамка огонь", "Точно рожала?" MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами
"Мамка – огонь", "Точно рожала?" MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS