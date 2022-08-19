Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины

"Новое сотрудничество United24. На этот раз с одним из крупнейших стриминговых сервисов мира Spotify. В плейлисте можно не только послушать качественную музыку украинских и мировых исполнителей, но и задонатить $24 в поддержку врачей. Песни будут обновляться еженедельно", – написал Федоров.

Контекст:

Spotify был запущен в 2008 году. Стриминговый сервис позволяет слушать музыку в режиме реального времени, не загружая ее на устройство. В настоящее время сервис доступен в более чем 100 странах мира. Первыми странами, жители которых получили доступ к музыкальному контенту, стали Швеция, Испания, Норвегия, Финляндия и Франция. С 15 июля 2021 года сервис стал доступен в Украине.

В декабре на Spotify появилась официальная страница Украины.

25 марта 2022 года стало известно, что Spotify окончательно уходит из России.