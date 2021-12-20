В Spotify появилась официальная страница Украины

Продвигать имидж нашей страны украинский МИД совместно с Украинским институтом и командой онлайн-медиа "СЛУША" планируют посредством современной украинской музыки на украинском и английском языках.

Аккаунт Украины предлагает слушателям плейлисты для отдельных эмоциональных состояний. На сегодняшний день в нем есть шесть тематических подборок, изображающих разное настроение.

Кроме того, страница популяризирует украинскую культуру и туристические достопримечательности, а также кухню. К примеру, в одном из плейлистов "счастье" сравнивается с красным борщом.