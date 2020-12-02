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02 декабря, 2020
 
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Spotify назвал самых популярных артистов 2020 года

Шведский стриминговый музыкальный сервис Spotify обнародовал свой рейтинг 10 лучших певцов и певиц.

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Spotify назвал Билли Айлиш и Bad Bunny лучшими артистами года
Spotify назвал Билли Айлиш и Bad Bunny лучшими артистами года
Фото: depositphotos.com

Шведский стриминговый музыкальный сервис Spotify составил мужской и женский рейтинги артистов, которые пользовались наибольшей популярностью у слушателей в 2020 году. Списки, в которые вошли 10 лучших певцов и певиц, опубликованы 1 декабря в Twitter компании.

Рейтинг самых популярных исполнителей возглавил пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny. В пятерку лидеров вошли исполнители Дрейк, Джей Бальвин, The Weeknd, а также умерший в 2019 году от передозировки наркотиков рэпер Juice Wrld.

Самой популярной исполнительницей в 2020 году стала американская певица Билли Айлиш. В первой пятерке вокалисток также оказались Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Дуа Липа и Halsey.

Spotify был запущен в 2008 году. Стриминговый сервис позволяет слушать музыку в режиме реального времени, не загружая ее на устройство. В настоящее время сервис доступен в более чем 100 странах мира. Первыми странами, жители которых получили доступ к музыкальному контенту, стали Швеция, Испания, Норвегия, Финляндия и Франция. С 15 июля сервис стал доступен в Украине.

Теги: рейтинг, Ариана Гранде, Тейлор Свифт, The Weeknd, Spotify, Дуа Липа, Билли Айлиш
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