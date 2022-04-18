В РФ Spotify больше недоступен в App Store и Google Play – Федоров

"Spotify больше недоступен в App Store и Google Play для пользователей из России. Сервис был официально запущен в РФ 15 июля 2020 года", – говорится в сообщении.

Контекст: В начале марта Spotify лишила российских пользователей возможности оплачивать премиум-подписку из-за остановки работы в РФ платежных систем Visa и MasterСard. Жители РФ могли продолжать пользоваться бесплатной версией сервиса. 25 марта стало известно, что Spotify окончательно уходит из России. "К сожалению, недавно принятое законодательство налагает дополнительные ограничения на доступ к информации, устраняет свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей", – заявили в компании.