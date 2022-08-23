ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупация Крыма РФ стала плацдармом для полномасштабного нападения России на Украину, но Путин ошибся – Столтенберг

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
НАТО полностью солидарен с Украиной, отметил Столтенберг
НАТО полностью солидарен с Украиной, отметил Столтенберг
Фото: nato.int (архив)

Россия, которая незаконно захватила Крым в 2014 году, превратила украинский полуостров в один из самых милитаризованных участков планеты.

Об этом 23 августа в ходе выступления на втором саммите Крымской платформы, который транслировался в YouTube Офиса президента Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Президент [РФ Владимир] Путин думал, что сможет сломать украинский народ и его Вооруженные силы, что он сможет разделить демократические нации, что он сможет диктовать свои условия. Но он был не прав, он ошибался. Очень многие друзья Украины своим присутствием [на саммите] свидетельствуют об этом", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что за "шесть ужасных месяцев войны" Украина продемонстрировала "невероятную способность противостоять жестокой агрессии – нанести ответный удар, отвоевать территорию и нанести России большие потери".

"НАТО полностью солидарен с Украиной. Союзники полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, ваше право на самооборону и выбор собственного пути. Президент Путин начал эту неоправданную войну, он должен сам ее остановить и убрать свою военную мощь с украинской земли", – подчеркнул генсек Альянса.

По его словам, НАТО значительно усилил поддержку Украины после незаконной аннексии Крыма, поэтому, когда Россия снова вторглась 24 февраля, "это помогло сделать украинские Вооруженные силы сильнее, лучше обученными и лучше управляемыми, чем в 2014 году".

Союзники по НАТО, по словам Столтенберга, предоставили Украине беспрецедентную военную, финансовую и гуманитарную помощь.

"Мы привержены нашему партнерству с Украиной на долгосрочную перспективу. Мы поможем Украине перейти от оборудования советских времен к оборудованию стандарта НАТО, продолжим реформу вашего сектора обороны и безопасности и поможем вам на пути послевоенного восстановления", – подчеркнул генсек Североатлантического союза.

Столтенберг добавил, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Приближается зима, и она будет тяжелой. И то, что мы видим сейчас, – это изнурительная война на истощение. Это битва воли и битва логистики. Поэтому мы должны продолжать нашу поддержку Украины в долгосрочной перспективе, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство, – указал генеральный секретарь Альянса. – Мощная, стабильная, независимая Украина – это залог евроатлантической безопасности. НАТО вместе с Украиной 30 лет ее независимости. Мы и сейчас вместе с Украиной, дальше будем с Украиной – сколько нужно будет".

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, НАТО, реформы, захват, оккупация, самооборона, Йенс Столтенберг, аннексия, нападение, оборона, независимость, саммит, суверенитет, Крымская платформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети радоваться, женщины ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети – радоваться, женщины – ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (368024)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (269518)
3
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (213263)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (190227)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (157905)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (72267)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (53479)
8
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (39281)
 
 
 
 