Оккупация Крыма РФ стала плацдармом для полномасштабного нападения России на Украину, но Путин ошибся – Столтенберг

Об этом 23 августа в ходе выступления на втором саммите Крымской платформы, который транслировался в YouTube Офиса президента Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Президент [РФ Владимир] Путин думал, что сможет сломать украинский народ и его Вооруженные силы, что он сможет разделить демократические нации, что он сможет диктовать свои условия. Но он был не прав, он ошибался. Очень многие друзья Украины своим присутствием [на саммите] свидетельствуют об этом", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что за "шесть ужасных месяцев войны" Украина продемонстрировала "невероятную способность противостоять жестокой агрессии – нанести ответный удар, отвоевать территорию и нанести России большие потери".

"НАТО полностью солидарен с Украиной. Союзники полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, ваше право на самооборону и выбор собственного пути. Президент Путин начал эту неоправданную войну, он должен сам ее остановить и убрать свою военную мощь с украинской земли", – подчеркнул генсек Альянса.

По его словам, НАТО значительно усилил поддержку Украины после незаконной аннексии Крыма, поэтому, когда Россия снова вторглась 24 февраля, "это помогло сделать украинские Вооруженные силы сильнее, лучше обученными и лучше управляемыми, чем в 2014 году".

Союзники по НАТО, по словам Столтенберга, предоставили Украине беспрецедентную военную, финансовую и гуманитарную помощь.

"Мы привержены нашему партнерству с Украиной на долгосрочную перспективу. Мы поможем Украине перейти от оборудования советских времен к оборудованию стандарта НАТО, продолжим реформу вашего сектора обороны и безопасности и поможем вам на пути послевоенного восстановления", – подчеркнул генсек Североатлантического союза.

Столтенберг добавил, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Приближается зима, и она будет тяжелой. И то, что мы видим сейчас, – это изнурительная война на истощение. Это битва воли и битва логистики. Поэтому мы должны продолжать нашу поддержку Украины в долгосрочной перспективе, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство, – указал генеральный секретарь Альянса. – Мощная, стабильная, независимая Украина – это залог евроатлантической безопасности. НАТО вместе с Украиной 30 лет ее независимости. Мы и сейчас вместе с Украиной, дальше будем с Украиной – сколько нужно будет".

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.