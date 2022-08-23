Трюдо и Шольц анонсировали санкции и новый пакет военной помощи для Украины

Шольц выступал вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо из Торонто.

"Мы помним, что путинское нашествие началось в 2014-м с попытки незаконной оккупации Крыма. Украинский народ имеет право защищаться, а также защищать свой Крым", – заявил Трюдо.



Он отметил, что был в Украине и видел всю "брутальность войны", которую ведет президент РФ Владимир Путин. Трюдо отметил, что Канада будет продолжать санкции против России. Кроме того введет новые, которые коснутся 62 человек и одного предприятия оборонительного сектора.

В свою очередь, Шольц заявил, что партнеры Украины сегодня "объедены, как никогда": вводят санкции против РФ, финансируют и поставляют оружие".

"Мы продолжим поставлять оружие. Мы готовим новый пакет", – отметил Шольц.