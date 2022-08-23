Трюдо и Шольц анонсировали санкции и новый пакет военной помощи для Украины

Шольц выступал вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо из Торонто.
"Мы помним, что путинское нашествие началось в 2014-м с попытки незаконной оккупации Крыма. Украинский народ имеет право защищаться, а также защищать свой Крым", – заявил Трюдо.
Он отметил, что был в Украине и видел всю "брутальность войны", которую ведет президент РФ Владимир Путин. Трюдо отметил, что Канада будет продолжать санкции против России. Кроме того введет новые, которые коснутся 62 человек и одного предприятия оборонительного сектора.
В свою очередь, Шольц заявил, что партнеры Украины сегодня "объедены, как никогда": вводят санкции против РФ, финансируют и поставляют оружие".
"Мы продолжим поставлять оружие. Мы готовим новый пакет", – отметил Шольц.
С 22 августа канцлер Германии с визитом в Канаде. Вместе с Трюдо они обсудили продолжающуюся военную агрессию России против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также дальнейшую поддержку.
С начала вторжения России в Украину ВСУ получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Но 22 августа официальный представитель Министерства обороны Германии сообщил, что ФРГ не будет поставлять столько оружия, что может повлечь за собой ослабление бундесвера.
Канада поддерживала Украину как до вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение.