Шольц перед вторжением РФ заявил Путину, что Украина не вступит в НАТО еще 30 лет

Канцлер отверг обвинения в том, что страны НАТО не заботились об интересах безопасности России до 24 февраля.

В частности, он рассказал, что на переговорах о вступлении Украины в НАТО он заверил Путина, что "в ближайшие 30 лет этого не произойдет".

По словам Шольца, Путин начал полномасштабную войну по "совершенно абсурдным причинам". Например, российский диктатор говорил канцлеру, что Украина и Беларусь не должны существовать как отдельные государства.