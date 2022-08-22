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Шольц перед вторжением РФ заявил Путину, что Украина не вступит в НАТО еще 30 лет

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По словам Шольца, Путин начал полномасштабную войну по "совершенно абсурдным причинам"
По словам Шольца, Путин начал полномасштабную войну по "совершенно абсурдным причинам"
Фото: EPA

Перед началом полномасштабного вторжения в Украину канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту России Владимиру Путину, что Украина в ближайшие десятилетия не станет членом НАТО. Об этом он заявил во время выступления 21 августа, его цитирует Welt.

Канцлер отверг обвинения в том, что страны НАТО не заботились об интересах безопасности России до 24 февраля.

В частности, он рассказал, что на переговорах о вступлении Украины в НАТО он заверил Путина, что "в ближайшие 30 лет этого не произойдет".

По словам Шольца, Путин начал полномасштабную войну по "совершенно абсурдным причинам". Например, российский диктатор говорил канцлеру, что Украина и Беларусь не должны существовать как отдельные государства.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддержит вхождение Украины в НАТО.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, однако Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.

25 июня заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина признает, что в краткосрочной перспективе ее вступление в НАТО невозможно, но Альянс должен подтвердить партнерство с Киевом.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, Германия, Украина, НАТО, война России против Украины, Олаф Шольц
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