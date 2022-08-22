"Путин воспользуется любой слабостью". Германия отклонила предложение поставить больше оружия Украине

Германия не хочет поставлять Украине больше оружия, если это ослабит бундесвер Фото: bundeswehr.de

В оборонном министерстве считают, что если это повличет за собой ослабление бундесвера, то Германия не может пойти на подобные риски. Потому что, по словам представителя ведомства, есть угроза, "исходящая из России".

Как сообщил собеседник из Минобороны, Германия должна быть готова к тому, что президент РФ Владимир Путин может "воспользоваться любой слабостью", и даже "временной брешью в оборонной готовности НАТО". Он добавил, что ФРГ должна оказывать своим партнерам по альянсу "поддержку в рамках обязательств". Ведь, по его словам, во времена холодной войны, если бы кто-то сокращал коллективную безопасность "из-за ситуации на различных театрах военных действий", союзники бы не поняли.