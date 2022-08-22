"Путин воспользуется любой слабостью". Германия отклонила предложение поставить больше оружия Украине

В оборонном министерстве считают, что если это повличет за собой ослабление бундесвера, то Германия не может пойти на подобные риски. Потому что, по словам представителя ведомства, есть угроза, "исходящая из России".
Как сообщил собеседник из Минобороны, Германия должна быть готова к тому, что президент РФ Владимир Путин может "воспользоваться любой слабостью", и даже "временной брешью в оборонной готовности НАТО". Он добавил, что ФРГ должна оказывать своим партнерам по альянсу "поддержку в рамках обязательств". Ведь, по его словам, во времена холодной войны, если бы кто-то сокращал коллективную безопасность "из-за ситуации на различных театрах военных действий", союзники бы не поняли.
Политики из Социал-демократической партии(СДПГ), свободной демократической (СвДП) и "Зеленых", которые входят в правящую коалицию, потребовали от федерального правительства дополнительных поставок оружия в Украину, даже если "это временно ослабит бундесвер".
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
Немецкий таблоид Bild 8 июля писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%. А 20 июля Welt сообщил, что Германия сократила военную поддержку Украины.