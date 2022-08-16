Швеция и Германия не против, чтобы Украина использовала их оружие для возвращения территорий

Видео брифинга опубликовано на YouTube-канале phoenix.

Отвечая на вопрос, могут ли Вооруженные силы Украины использовать оружие, которое получили от Германии и Швеции, для возвращения Крыма, Шольц сказал, "это оружие для того, чтобы Украина защищала свою территориальную целостность".

Андерссон решение о том, что ФРГ и Швеция дали Украине оружие, назвала "историческим".

Сила Европы в эти трудные времена "заключается в ее единстве", заявили политики. Они добавили, что и для Украины, и для Европы "наступили темные времена", но выразили уверенность, что они смогут вместе "преодолеть трудности".