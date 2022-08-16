Швеция и Германия не против, чтобы Украина использовала их оружие для возвращения территорий

Видео брифинга опубликовано на YouTube-канале phoenix.
Отвечая на вопрос, могут ли Вооруженные силы Украины использовать оружие, которое получили от Германии и Швеции, для возвращения Крыма, Шольц сказал, "это оружие для того, чтобы Украина защищала свою территориальную целостность".
Андерссон решение о том, что ФРГ и Швеция дали Украине оружие, назвала "историческим".
Сила Европы в эти трудные времена "заключается в ее единстве", заявили политики. Они добавили, что и для Украины, и для Европы "наступили темные времена", но выразили уверенность, что они смогут вместе "преодолеть трудности".
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.
1 августа в Украину доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.
Швеция также неоднократно помогала ВСУ оружием. Кроме того, она может заняться производством оружия для Украины. Об этом сообщал министр обороны Швеции Петер Хультквист.