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Германия передала Украине еще четыре зенитные САУ Gepard

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Германия в последние дни поставила Украине 49 тыс. снарядов для самоходных зенитных установок, отметили в правительстве
Германия в последние дни поставила Украине 49 тыс. снарядов для самоходных зенитных установок, отметили в правительстве
Фото: Bundeswehr﻿ / Facebook

Украина в последние дни получила еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки (САУ) Gepard из Германии, доведя общее число единиц этого вооружения до 12.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ 9 августа.

Кроме того, Германия поставила Украине 49 тыс. снарядов для самоходных зенитных установок.

Отмечается, что в течение последней недели ФРГ также направила Украине:

  • 10 бронированных высокомобильных многоцелевых автомобилей HMMWV;
  • три бронированные эвакуационные машины;
  • семь средств радиопомех;
  • восемь мобильных радаров наземного наблюдения и тепловизоров;
  • четыре дистанционные системы разминирования;
  • восемь электронных устройств для борьбы с дронами;
  • один высокочастотный блок с оборудованием;
  • два медицинских холодильника.

Как указывается на сайте правительства ФРГ, в планах Германии передать Украине еще 18 САУ Gepard.

О том, что Германия передала Украине первые три немецкие зенитки Gepard, 25 июля рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Возможности немецких САУ Gepard 8 августа показало оперативное командование "Юг" ВСУ.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 50 противобункерных ракет и другое оружие, отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

Теги: Германия, Украина, оружие, автомобили, правительство, ФРГ, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, разминирование
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