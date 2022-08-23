Шольц и Трюдо обсудили дальнейшую поддержку Украины

Шольц заявил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе как оружием, так и финансово. Он отметил, что ФРГ приняла более 900 тыс. украинских беженцев. Он также рассказал, что Германия в конце года планирует с партнерами провести конференцию по послевоенному восстановлению Украины.

Трюдо отметил, что вместе с Шольцем они примут участие в саммите Крымской платформы по видеосвязи.

Как сообщила пресс-служба Трюдо, они с Шольцем осудили продолжающуюся военную агрессию России против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и "обсудили свою приверженность дальнейшей поддержке Украины и украинского народа".

"Два лидера высоко оценили решимость и единство союзников в поддержке Украины и обязались продолжать работу через НАТО и G7, чтобы оказывать давление на Россию с целью прекращения конфликта и ухода с Украины", – говорится в сообщении.