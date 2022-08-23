ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц и Трюдо обсудили дальнейшую поддержку Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шольц и Трюдо встретились в Канаде
Шольц и Трюдо встретились в Канаде
Фото: EPA

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Монреале (Канада) обсудили развязанную Россией войну против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Шольца 22 августа.

Шольц заявил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе как оружием, так и финансово. Он отметил, что ФРГ приняла более 900 тыс. украинских беженцев. Он также рассказал, что Германия в конце года планирует с партнерами провести конференцию по послевоенному восстановлению Украины.

Трюдо отметил, что вместе с Шольцем они примут участие в саммите Крымской платформы по видеосвязи.

Как сообщила пресс-служба Трюдо, они с Шольцем осудили продолжающуюся военную агрессию России против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и "обсудили свою приверженность дальнейшей поддержке Украины и украинского народа".

"Два лидера высоко оценили решимость и единство союзников в поддержке Украины и обязались продолжать работу через НАТО и G7, чтобы оказывать давление на Россию с целью прекращения конфликта и ухода с Украины", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Канада и Германия заявляли о поддержке Украины. Страны предоставляют Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь (Германия приняла такое решение только после 24 февраля), а также принимают украинских беженцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, Украина, Канада, война России против Украины, Джастин Трюдо, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети радоваться, женщины ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети – радоваться, женщины – ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (352101)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (255220)
3
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (211680)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (180305)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (137417)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (56619)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (48155)
8
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (37202)
 
 
 
 